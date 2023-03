Adonis i Węgiel wylądują na scenie

W najbliższą niedzielę na Dużej Scenie Teatru Sewruka będzie się można zapoznać z dwoma niezwykłymi ptakami, a to za sprawą spektaklu „Adonis ma gościa”. Ten spektakl to propozycja dla najmłodszych widzów i całych rodzin.

Adonis jest papugą i ma wszystko. Posiłki podstawiane pod nos. Publiczność, która po każdym koncercie bije mu brawo. Pachnące kąpiele. Drogie zabawki. I służbę od spełniania wszystkich zachcianek. Jest zakochany w sobie i poza otaczającym go luksusem, niewiele obchodzi go rzeczywistość. Niespodziewanie, w jego życiu pojawia się inny ptak - Węgiel. Splendor i wygoda, którą otacza się Adonis, będą dla Węgla szokiem. To spotkanie zmieni życie każdego z nich. Czego się od siebie nauczą? Czym jest wolność i czy w życiu ważna jest rodzina? A może po prostu kolejna ładna rzecz i brak obowiązków? Domową papugę, Adonisa i uliczną wronę, Węgla, połączą marzenia o wolności i przyjaźń.

Fred Apke, słynący głównie z tragifars, jest doskonałym autorem sztuk dla dzieci. Niespodziewane zetknięcie dwóch różnych światów jest nad wyraz aktualnym przesłaniem, iż mimo odmienności, najważniejszy jest szacunek. Inny nie znaczy gorszy, a prawdziwa przyjaźń pozwala osiągnąć wielkie cele.

Więcej informacji na temat spektaklu na stronie teatru.

Adonis ma gościa, reż. Fred Apke, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

19 marca (niedziela), godz. 12