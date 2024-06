Alternatywni zapraszają na warsztaty literackie

W sobotę, 8 czerwca, w Bibliotece Elbląskiej odbędą się - ostatnie przed wakacjami - otwarte warsztaty literackie, organizowane przez Stowarzyszenie Alternatywni oraz Alternatywny Elbląski Klub Literacki. Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane rozwijaniem się w zakresie samodzielnego, twórczego pisania wierszy i prozy.

- Czekamy na wszystkich chętnych powyżej 17. roku życia, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności twórczego pisania, nawet tych, którzy jeszcze nie mają własnych tekstów. Zapraszamy do dołączenia do Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego i doskonalenia warsztatu pisarskiego lub choćby do poprzyglądania się takiej pracy. - zapraszają Alternatywni.

Warsztaty odbędą się w sobotę, 8 czerwca w godz. 12.14.30 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha 3-7.