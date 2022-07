Amerykański weekend w Elblągu

G&S Classics i Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zapraszają na spotkanie z kulturą amerykańską w kolorowej i wesołej odsłonie. Od 22 do 24 lipca na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego pojawią się kultowe amerykańskie auta i motocykle, koszykówka uliczna, siłacze na rękę, koncerty i wiele atrakcji.

Hello, how are you?! Kultura amerykańska, a popkultura w szczególności, inspiruje, wpływa i obecna jest na całym świecie. W Elblągu również nie brakuje pasjonatów motoryzacji, sportów czy muzyki mającej swe korzenie za oceanem.

Zapraszamy na trzy dni z atrakcjami inspirowanymi tą właśnie kulturą/popkulturą.

Miejsce wydarzeń - dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Program imprezy:

Piątek 22 lipca

16:00 - otwarcie Wystawy Amerykańskich Aut i Motocykli

18:00 - Street Art na żywo - malowanie tematów inspirowanych popkulturą amerykańską

20:00 - koncert TRĄBA DELUKS (jazz&groove)

Sobota 23 lipca

10:00 - 13:00 I Elbląski Turniej Amerykańskiej Koszykówki Ulicznej (2/2, obowiązują zapisy drużyn)

13:00 - 15:00 I Oficjalne Mistrzostwa Elbląga Amatorów w Siłowaniu na Rękę

20:00 - koncert DROGA NA OSTROŁĘKĘ (country&western)

Niedziela 24 lipca

10:00 - 13:00 Wystawa Amerykańskich Aut i Motocykli - finał i dodatkowe atrakcje

19:00 - Amfiteatr w Parku Dolinka - koncert Nick Sinckler (USA) w ramach projektu SK Co Jest? Miasto.Gramy - wstęp wolny

W trakcie imprezy spotkacie postacie z popkultury amerykańskiej, można się będzie przejechać po Starym Mieście elegancką furą w towarzystwie np Elvisa lub Marylin, znajdziecie super miejscówki (źródełko coca-coli, stację paliw teleportowaną z amerykańskich bezdroży przy Route 66 i inne) i zjecie coś z barbeque (dobrze zgrillowane mięcho!).

W turniejach koszykówki i siłowania na rękę uczestniczyć można po zgłoszeniu przez profil FB G&S Classics lub pod nr 669 844 111, gdzie przekazane będą wszelkie szczegóły.

Zwycięzcy uhonorowani zostaną ciekawymi nagrodami!

Udział we wszystkich wydarzeniach imprezy kosztuje symbolicznie 1$. Można przyjść z własnym lub wymienić na miejscu.

Organizatorami wydarzenia są G&S Classics oraz Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Serdecznie zapraszamy!