Artystyczne czwartki

Cztery czwartki, cztery wernisaże, cztery niezwykłe doznania artystyczne. To będzie wyjątkowy wrzesień w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu! Pierwszy wernisaż już 3 września. Zapraszamy Was do wspólnego Ożywiania Manekinów.

Wystawa zatytułowana Ożywić Manekiny to wyjątkowy projekt, który porusza wiele egzystencjalnych obszarów. Jeśli ciekawi Was czym charakteryzuje się np. istota humana manekina to nie może Was zabraknąć 3 września o 17:00 w CSE Światowid w Galerii Nobilis.

Konceptualny projekt ,,Ożywić manekiny" jest okazją do podziwiania grafik wykonanych w technice druku cyfrowego a także instalacji przestrzennej. Wystawa ma charakter wędrujący i będzie eksponowana u nas relatywnie krótko - do 14 września. Artysta porusza problematykę życia w czasach pogoni za pustymi ideami, braku refleksji, bezmyślnej konsumpcji, a także hedonizmu. Autor aranżuje relację pomiędzy obrazem, instalacją przestrzenną a widzem tak, aby odbiorca miał szansę zastanowić się nad tym co jest tak naprawdę w życiu ważne. - opowiada kurator wystawy Alicja Król.

Autor wystawy Primo Pollen o swoim projekcie mówi:

(...) Bo przecież żyjemy w świecie ery plastiku gdzie dominuje połysk, kopiarstwo i przeświadczenie o niekwestionowanej przewadze taśmy produkcyjnej oraz struktur sieciowych nad indywidualnością i kunsztem detalizmu. To świat skoncentrowany na produkowaniu dóbr katalogowych, w którym serwuje się krótkie, upijające przyjemności, niezwykle przydatne w osłabianiu potrzeby widzenia prawdy, a wraz z tym chęci obcowania z autentycznością.

Ten świat jak każdy poprzedni wytworzył swojego ulubionego przedstawiciela. Stał się inkubatorem do powstania nowej istoty – humana manekina - powierzchownego, pozbawionego wrażliwości, stale nakręcanego mitem atrakcyjności, egoisty - narcyza. Po wielkiej, lecz wyjątkowo cichej i niemal niezauważalnej wojnie domowej, nowy gatunek zwyciężył nad swoim ewolucyjnym poprzednikiem, zaganiając człowieka do rezerwatu minionej epoki, gdzie liczą się jeszcze szlachetne wartości. Dla manekinów są to archaizmy, cechy nieprzydatne i niepasujące do standardów świata ery plastiku. Skopiowany, zrodzony z kształtu swojego poprzednika, czyli posiadającego duszę człowieka, human manekin potrzebuje od niego jeszcze tylko jednej rzeczy ...

ARTystyczne czwARTki

- 3 września, 17:00 - Galeria Nobilis - Primo Pollen - ,,Ożywić Manekimy"

- 10 września, 17:00 - Galeria Na Balkonach – II piętro – Małgorzata Kwolek – ,,Uporczywe natchnienia”

- 17 września, 17:00 - Galeria Nobilis – Maria Michoń - ,,Kwestia koloru”

- 24 września, 17:00 - Galeria Na Balkonach – I piętro - Thomas Johansen, Michael Lindholm, Martin Kunzendorf – ,,Przebłyski natury” (Glimpses of Nature)

O autorze: Primo Pollen

Autor kilku powieści, w tym: Król życia (1999 r.), Puste domy (2010 r.), Autoterapia Mrs Schneider (2015 r.) oraz książki o tematyce społeczno – politycznej pt. Szanuj pracę, która jest jednocześnie zapisem życia emigracyjnego Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Sam spędził w Anglii dziewięć lat, gdzie uczestniczył, a także współtworzył polonijne życie kulturalne.

W roku 2013 z jego inicjatywy powstała polska grupa teatralna, która z powodzeniem wystawiła sztukę „Testament Barbary”. Następnie w 2015 r. w Londynie zawiązała się grupa artystyczna Primo Pollen Wild Horses, której członkowie przygotowywali kolejną sztukę jego autorstwa pt. ,,Uwolnić tańczące freski”. W roku 2019 w Toruniu, odbyła się polska premiera „Testamentu Barbary” i od tej pory artysta postanowił powrócić i tworzyć w kraju.