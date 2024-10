Artystyczne Inspiracje Kobiet w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkie Panie na wyjątkowy event, który podkreśli siłę, niezależność i energię kobiecości. Spędźmy ten dzień razem, czerpiąc inspirację z twórczości, sztuki i kultury. Odkryjmy w sobie artystyczną duszę i uczcijmy kobiecość w każdej jej formie. Impreza odbędzie się w sobotę, 9 listopada 2024 r.

Dołącz do nas i zanurz się w inspirującym świecie sztuki. Czeka na Ciebie dzień pełen twórczych warsztatów, inspirujących dyskusji i niezapomnianych artystycznych doznań. Razem pokażemy, jak niezwykła jest kobieca energia!

W programie:

Warsztaty malarskie „Twórcza ekspresja”

Panel dyskusyjny „Rola kobiet w sztuce i kulturze”

Warsztaty taneczne „Lady Latino”

Warsztaty „Kobiecy Kadr: Jak zachwycić przed obiektywem i mistrzowsko zarządzać planem zdjęciowym”

Spotkanie z aktorką Katarzyną Żak „Kobiety w filmie i teatrze”

Wernisaż fotografii kobiecej

Koncert Katarzyny Żak z zespołem „Młynarski – kocham cię życie”

Więcej o koncercie:

Koncert „Młynarski – Kocham cię życie” jest cudowną podróżą po pięknych, znanych piosenkach Wojciecha Młynarskiego. Usłyszmy m.in.: „Kocham Cię życie”, „Nie ma jak u Mamy”, „Po co Babcię denerwować”, „Jesteśmy na wczasach”, „Piosenkę Starych Kochanków”, „Ogrzej mnie”.

Ceny biletów na poszczególne panele zaczynają się już od 20 zł, a na koncert Katarzyny Żak od 80 zł. Serdecznie zapraszamy.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Marcina Kuchcińskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.