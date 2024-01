Bajkowo-koncertowo

W czwartek (18 stycznia) Elbląska Orkiestra Kameralna wraz z Anastazją Simińską i Maciejem Pawlakiem zabrali melomanów do krainy bajek. Zobacz zdjęcia.

Był Król Lew, Pocahontas, Kraina Lodu, Piękna i Bestia. Bajki Disneya są znane z pięknej muzyki, a wczorajszy wieczór był kolejną okazją, żeby sobie o tym przypomnieć. Chętnych żeby posłuchać Anastazji Simińskiej, Macieja Pawlaka i elbląskich kameralistów nie zabrakło w Teatrze im. A. Sewruka.

Już teraz Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert Krystyny Stańko "Jazzowe Love", który odbędzie się 10 lutego o godz. 19 w elbląskim teatrze.

- Wokalistka obdarzona oryginalnym kontraltem zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty "Aquarius the Orchestral Session". Ich aranżacje na orkiestrę skomponował Krzysztof Herdzin Podczas koncertu usłyszymy wspaniałe standardy jazzowe, m.in. "My Favorite Things", "You Don't Know What Love Is", czy "Once I Loved. Wszystko przy akompaniamencie wspaniałego kwintetu jazzowego oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Radosława Dronia – informuje EOK.