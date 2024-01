Bajkowy Świat Disney'a z EOK

Początek ferii to wspaniały czas by przenieść się do magicznego świata bajek. Elbląska Orkiestra Kameralna przychodzi zapewnić moc wrażeń i dawkę pozytywnej energii!

Kraina Lodu, Król Lew, Pocahontas, Piękna i Bestia... to jedynie kilka bajek Walta Disney'a, które usłyszymy podczas niesamowitego koncertu. Żeby tego było mało, najpiękniejsze piosenki zaśpiewają dla nas Anastazja Simińska i Maciej Pawlak! Anastazja gra w Teatrze Roma w Warszawie, gdzie śpiewa wszystkie tytułowe role. Natomiast Maciej jest na co dzień związany z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, gdzie urzeka swoim głosem. Razem - roztaczają prawdziwą muzyczną magię. 18.01.2024, czwartek, 18:00 Bajkowy Świat Disney'a Teatr im. A. Sewruka w Elblągu Wykonawcy: Anastazja Simińska - wokal Maciej Pawlak - wokal Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in: Muzyka z najpiękniejszych bajek Walta Disney'a Bilety: 70 zł normalny / 50 zł ulgowy / 35 zł studencki Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl. Bilety Rodzinne, Rodzinne PLUS oraz Grupowe - do nabycia wyłącznie w Kasie EOK. Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.

Elbląska Orkiestra Kameralna