Bezpłatne przesłuchania konkursowe Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” w Elblągu

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” od niemal trzech dekad pokazuje, jak wielką moc ma słowo – mówione i śpiewane. Festiwal od lat przyciąga uczestników z całego kraju, którzy prezentują swoje interpretacje poezji i piosenki literackiej, a publiczność może doświadczyć emocji, jakie niesie żywe słowo. Tegoroczne przesłuchania konkursowe odbędą się w CSE „Światowid” w Elblągu 21 marca 2026 roku i są dostępne bezpłatnie dla widzów.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć różnorodność artystycznych podejść do literatury oraz posłuchać zarówno klasycznych, jak i współczesnych interpretacji tekstów literackich.

21 marca 2026, CSE Światowid

Recytacja – godz. 10:00, Scena na piętrze

Piosenka poetycka – godz. 17:00, Galeria NOBILIS

Przesłuchania konkursowe to nie tylko możliwość obcowania z literaturą i muzyką, ale także doświadczenie atmosfery festiwalu, który od lat łączy uczestników i publiczność, inspirując do refleksji i emocjonalnego odbioru sztuki słowa.

Wstęp wolny – wystarczy przyjść i dać się poruszyć scenicznemu wykonaniu.

Więcej informacji na temat programu oraz uczestników można znaleźć na stronie CSE „Światowid” w Elblągu oraz w zakładce wydarzenia na Facebooku.