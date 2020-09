Biblioteka przywraca dostęp do półek z książkami

Fot. Biblioteka Elbląska

Od poniedziałku, 14 września we wszystkich działach i filiach Biblioteki Elbląskiej złagodzone zostają niektóre obostrzenia związane z korzystaniem z biblioteki. Przywrócony zostaje m. in. wolny dostęp do półek bibliotecznych dla czytelników, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej dostępne są na stronie internetowej www.bibliotekaelblaska.pl. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wizytą w bibliotece. Zapraszamy!

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska