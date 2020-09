Bo taniec daje radość!

Fot. CSE “Światowid”

Jeśli zdarzyło się Wam patrzeć z podziwem i zazdrością na tańczących ludzi... jeśli, a pewnie były takie sytuacje, chcieliście z kimś zatańczyć, jednak brakowało Wam pewności i wiary w swoje umiejętności... to Centrum Tańca Promyk przychodzi z pomocą. Zapraszamy na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych, który zaczyna się już w sobotę 19 września. Co najważniejsze: dla wszystkich nowych uczestników kursu tańca towarzyskiego zajęcia we wrześniu są BEZPŁATNE!

Taniec to umiejętność przydatna w wielu codziennych sytuacjach, takich jak wyjście ze znajomymi, imprezy firmowe czy wesela, a przy okazji świetna zabawa! Jak widzicie, okazji do tańczenia jest wiele, a wielu z Was wciąż na parkiecie czuje się obco. Właśnie dla takich osób jest kurs tańca towarzyskiego, który może być odpowiedzią na pytanie: Jak zatańczyć z dowolną osobą do każdej muzyki i przy tym czuć się pewnie? Pamiętajcie, na rozwijanie umiejętności tanecznych nigdy nie jest za późno. Kurs tańca towarzyskiego w Centrum Tańca Promyk to mieszanka tańców z całego świata. Z nami odbędziesz taneczną podróż do Hiszpanii, Argentyny, Brazylii, Wiednia, Anglii i na Kubę. Na kursach realizowany jest Światowy Program Taneczny, czyli wszystkie tańce, które mogą być przydatne w życiu codziennym. Nauką będą objęte tańce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeński, quickstep, a na wyższych poziomach foxtrot, oraz tańce latynoamerykańskie – samba, rumba, cha cha, jive i dodatkowo paso doble. Kurs poprowadzi Ewa Czyżyk. Przypominamy: dla wszystkich nowych uczestników kuru tańca towarzyskiego zajęcia we wrześniu są BEZPŁATNE! Przyjdź, zobacz jak wyglądają nasze zajęcia i zostań z nami na długo! Do zobaczenia w Promyku! miejsce | Centrum Tańca „Promyk” ul. Browarna 80, Elbląg zapisy | biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, tel. +48 55 611 01 30/40, tel. kom. +48 609 977 220 e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl www.promyk.elblag.pl/pl/

CSE “Światowid”