"Całe życie" online w teatrze

Teatr im. Aleksandra Sewruka wspólnie z Elbląskim Towarzystem Kulturalnym zapraszają na kolejne spotkanie Sceny przy stoliku w wersji online. Całe życie Joanny Oparek to krwisty, współczesny dramat z dużą dozą komizmu i mocno zarysowanymi postaciami. Pod koniec lata dochodzi do spotkania między parą o skomplikowanych relacjach a przypadkowymi turystami.

Turyści trafiają do spektakularnej willi w Toskanii, gdzie wbrew oczekiwaniom przyjmuje ich dojrzałe małżeństwo z Polski - publicystka zajmująca się tematyką feministyczną i autor niezbyt poczytnych kryminałów. Szybko okazuje się, że willa nie należy do nich - jedynie korzystają z domu swoich znajomych podczas wakacji. Turyści to początkująca aktorka i "poszukujący" student. Zachowują się jak para, jednak dziewczyna podkreśla, że parą nie są. Podczas przedłużającego się wieczoru, po kolacji i sporej ilości wina i whisky, dochodzi do gwałtownych dyskusji i prawdziwej wiwisekcji. Padają mity i wyobrażenia. Młoda aktorka otrzymuje telefon z propozycją zagrania w Kto się boi Virginii Woolf, co dodatkowo podkręca atmosferę, ponieważ wszyscy zauważają analogię sytuacji: dwie pijane pary i ostra rozgrywka psychologiczna. Świadomie nawiązując do popularnej sztuki, pisarz i jego żona urządzają przypadkowym gościom prawdziwy pokaz małżeńskiej nienawiści.

Tekst powstał w ramach projektu obchodów setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych Polek, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sto Lat Głosu Kobiet.

Na scenie zobaczymy Martę Masłowską, Artura Hauke, Magdalenę Fennig i Piotra Boratyńskiego.

Transmisja online odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia o g. 18:00 na naszej stronie facebookowej (www.facebook.com/teatrelblag).

Prawa do sztuki reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru ADiT w Warszawie.