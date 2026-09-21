"Chaos" w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na performans „Chaos” w wykonaniu Aurory Lubos, który obędzie się w najbliższy czwartek, 24 września o godz. 18. Przybliżony czas trwania wydarzenia to ok. 40 min.

Współcześnie słowo „chaos” nabrało wielu znaczeń. W języku potocznym bywa synonimem nieładu, dezorientacji, poczucia zagubienia. W naukach społecznych i psychologii chaos często opisuje stany kryzysowe: momenty, w których dotychczasowy porządek przestaje działać, a nowe reguły jeszcze się nie pojawiły. To doświadczenie jest szczególnie bliskie społeczeństwom doświadczającym konfliktów, przemocy, traumy,

Chaos jest zbiorem obrazów, dźwięków i gestów, których „nie można już odzobaczyć” ani „nie można już zapomnieć”

Chaos staje się narzędziem ekspresji. Pozwala wyrazić to, czego nie da się uporządkować słowami: szok, ból, poczucie rozbicia.

𝗔𝘂𝗿𝗼𝗿𝗮 𝗟𝘂𝗯𝗼𝘀 – Gdańska niezależna artystka, związana od 30 lat z trójmiejską i brytyjską sceną artystyczną. Autorka kilku autorskich realizacji- spektakli solowych, instalacji, performansów, krótkich animacji, audycji wizualno-słownych, instalacji performatywnych oraz video. Najważniejsze prace to: Akty, spektakl powstały w oparciu o prawdziwe historie osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie, Z Wody– performance zrealizowany na plaży w Sopocie w dniu Solidarności z Uchodźcami, Witajcie/ Welcome– spektakl o kryzysie migracyjnym z 2015 roku, inspirowany pobytem na granicy słoweńsko-austriackiej i historiami osób docierających do Europy przez Morze Śródziemne oraz Lament– spektakl poświęcony Strefie Gazy, płaczący nad utratą wszystkiego na oczach całego świata. W latach 2000-2024 roku performerka angielskiego teatru Vincent Dance Theatre. Od 2019 roku współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Arbuz. 2021/2022 wolontariuszka początkowo Stowarzyszenia Homo Faber, potem Grupy Granica, czynnie uczestniczyła w pomocy humanitarnej na granicy polsko białoruskiej. W wyniku tych spotkań powstały, Pocztówki znad granicy, Granica i Schronienie, prace poświęcone kryzysowi humanitarnemu na tejże granicy.

Współfinansowano ze środków Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenia Arbuz