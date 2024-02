Cierlicą i wijadłem, czyli wystawa tkanin ludowych

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy czasowej „Między wątkami. Tkanina ludowa - proces, konteksty”, która przybliży dawny, ręczny proces powstawania tkaniny z najbardziej dostępnych surowców naturalnych jak len i wełna - runo owcze. Wydarzenie odbędzie się 16 lutego o godzinie 18 w budynku Gimnazjum elbląskiego muzeum.

Na ekspozycji zobaczymy wiejskie sprzęty związane z tkactwem, jak nożyce do strzyżenia owiec, zgrzebła, szczotki do czesania lnu, kołowrotki, wrzeciona, cierlice, międlice, wijadła, czy duży warsztat tkacki: krosno. Prześledzimy ponadto proces dbania o tkaniny, jak pranie - przy pomocy kijanek, dzwonu, czy tary do prania, prasowanie żelazkiem na węgiel oraz duszę czy ręczny, niegdyś popularny, a dziś raczej zapomniany, proces maglowania.

Druga część wystawy ukaże wybrane przykłady tkanin, które przywieźli ze sobą na te tereny powojenni osiedleńcy. Będą to np. wileńskie narzuty, ręczniki, obrusy, ukraińskie haftowane koszule – soroczki, ręczniki do przystrajania ikon, czy kilimy z Polski Centralnej.

W okresie prezentacji wystawy zachęcamy szkoły i przedszkola do zapisów na warsztaty, podczas których uczniowie będą mogli pod okiem kuratora, Alicji Janiak, zapoznać się z wystawą oraz spróbować własnych sił w czesaniu runa owczego, przędzeniu, tkaniu, praniu czy maglowaniu.

Wystawa i warsztaty potrwają do końca kwietnia.

Udział w wernisażu jest nieodpłatny.