Co dwoje solistów, to nie jeden. Małgorzata Wójcik i Piotr Pawlak

Fot. EOK

Ona – wydobywa ze skrzypiec emocje, niczym z rogu obfitości, i dzieli się nimi z publicznością z Polski i Austrii. On – dysponuje fortepianową błyskotliwością do kwadratu, a nawet sześcianu, muzyczną pasję łączy bowiem z zamiłowaniem do matematyki. Małgorzata Wójcik i Piotr Pawlak już 1 sierpnia wystąpią w szkole muzycznej, w ramach cyklu „Elbląskie Lato Kameralne”. W repertuarze dzieła Ludwiga van Beethovena i Césara Francka - start o godzinie 19, grzech nie skorzystać!

Dla Małgorzaty Wójcik koncert to okazja do powrotu w rodzinne strony – skrzypaczka jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Ukończyła też Akademię Muzyczną w Gdańsku i wypłynęła na zagraniczne muzyczne wody, studiując na wiedeńskim Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych. Z kolei dorobek Piotra Pawlaka mieści zarówno sukcesy na sali koncertowej (laureat m.in. konkursów chopinowskich w Darmstadt, Pekinie i Budapszcie), jak i na sali matematycznej (m.in. dwukrotny medalista Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej). Co wyniknie z połączenia ich sił? Jedno jest pewne: ten wieczór żadnego melomana nie pozostawi obojętnym. Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 01.08.2021, niedziela, 19:00 Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Małgorzata Wójcik – skrzypce Piotr Pawlak - fortepian W programie m.in. L. van Beethoven -- Sonata nr 5, op. 24 " Wiosenna" C. Franck -- Sonata na fortepian i skrzypce A-dur Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu Bilety: 20 zł. Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl. Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert. Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. -- Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej --

Elbląska Orkiestra Kameralna