Co Jest? Jest plan na muzyczną wiosnę i lato

Nachodzące Elbląskie Święto Muzyki, ale także inne działania Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest?, były tematem dzisiejszej (18 maja) konferencji prasowej stowarzyszenia. Jakie kulturalne imprezy zaplanowano na najbliższe miesiące? - W sumie koncertów będzie kilkadziesiąt, licząc prezentacje uliczne mowa o ok. 30 występach - wylicza Wojtek Minkiewicz. To jednak nie wszystko.

- Jako członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? nie tylko cieszymy się, że robimy po raz kolejny Elbląskie Święto Muzyki, to już będzie piąty raz, udało się je realizować ze środków Budżetu Obywatelskiego – podkreśla Wojtek Minkiewicz. Dodaje, że dzięki głosom mieszkańców impreza może być zrealizowana w szerszej formie. - W tym roku Elbląskie Święto Muzyki nie zawęża się do jednego dnia, ale do weekendu i jeszcze "peryferii".

EŚM odbędzie się w dniach 16-18 i 21 czerwca. W jego ramach już teraz są realizowane warsztaty, także dla dźwiękowców. Częścią imprezy ma być "niespodzianka, której dawno albo nigdy w Elblągu nie było".

- 16 czerwca, w piątek o godz. 17, zaplanowaliśmy "motoryzacyjną paradę uliczną" z autami wszelkiej maści – mówi Wojtek Minkiewicz. Będą amerykańskie klasyki, będą motocykliści, a z pokładu autobusu będzie rozbrzmiewała muzyka. Trasa ma przebiegać od Hali Sportowo Widowiskowej przy Grunwaldzkiej, przez Hetmańską, 12 Lutego, Dąbka, Ogólną...

Sobota upłynie elbląskim miłośnikom muzyki w otoczeniu Góry Chrobrego.

- Po ubiegłorocznym koncercie mieliśmy głosy, by jak najwięcej rzeczy tam robić, wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom – mówi Beata Branicka, prezes stowarzyszenia. O 18 i 21 na scenie głównej na dole zagrają odpowiednio Groovno i Skubas, o 19.30 Klawo, na szczycie góry. Tego dnia będzie można na pętlę na Marymonckiej dojechać za darmo zabytkowym tramwajem, w którym również będą prezentować się artyści. Do tego na i przy Górze Chrobrego na uczestników czeka Strefa Chillout, prawdopodobnie strefa gastronomiczna, animacje, wystawa...

Parada podczas zeszłorocznego Elbląskiego Święta Muzyki. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Co zaplanowano na niedzielę? 13 muzycznych stacji na starówce. Ponad 20 "zorganizowanych" grup muzycznych wystąpi w ramach Finału Elbląskiego Święta Muzyki, organizatorzy zachęcają do grania wszystkich chętnych mieszkańców.

- Staramy się to zrobić w ten sposób, żeby te stacje minimalnie zazębiały się w harmonogramie – mówi Wojtek Minkiewicz. Dzięki temu będzie można "zahaczyć" o jak najwięcej atrakcji Zaplanowano m.in. koncert dla dzieci grupy Czereśnie nominowanej w zeszłym roku do Fryderyków. Tradycyjna parada, tym razem ze wsparciem wojskowej orkiestry, odbędzie się o 19. O 20 na dziedzińcu elbląskiego muzeum odbędzie się koncert Vito Bambino, na który już rozeszły się wejściówki.

- Trochę będziemy dystrybuować na sam koniec, głównie uczestnikom wydarzeń, parady – zaznacza Wojtek Minkiewicz.

- Ewentualnie po godz. 20 będziemy mieć jeszcze trochę wejściówek, które nie zostaną wykorzystane – dodaje Beata Branicka.

Ostatnim dniem "pierwszej części" EŚM będzie Muzyczna Noc Kupały przy przystani Grupy Wodnej. Będą warsztaty robienia wianków i ich puszczanie na wodzie, będzie też muzyka na wodzie... To nie wszystko. W trakcie wakacji odbędą się kolejne koncerty organizowane przez stowarzyszenie jako kontynuacja Elbląskiego Święta Muzyki. Będzie to m. in. przegląd elbląskich zespołów, jako podziękowanie za uczestnictwo muzyków w święcie. Prawdopodobnie ten koncert odbędzie się w amfiteatrze parku Dolinka. Beata Branicka i Wojtek Minkiewicz zapowiedzieli też, że nadal będą organizowane wydarzenia w ramach Kiosku Kultury, wernisaże i wiele innych działań. Będą też koncerty na rzece i działania w ramach "Lata w mieście".

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Niedawno otrzymało jedną z Elbląskich Nagród Kulturalnych – Kreatora Kultury. Dla wsparcia kolejnych działań stowarzyszenie niedawno uruchomiło swój Patronite.

- Staramy się pozyskiwać fundusze na działania w różny sposób – zaznacza Wojtek Minkiewicz. Planem stowarzyszenia jest m. in. pozyskanie środków na "zamkniętą" siedzibę gdzie będzie można organizować kolejne wydarzenia. - Dziękujemy mieszkańców za udział w Budżecie Obywatelskim i wkład w nasze przedsięwzięcia – podkreślają członkowie Co Jest? Szczegółowe harmonogramy z lokalizacjami, w których będą odbywać się wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?, będziemy jeszcze publikować na naszych łamach, również w dziale Imprezy.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiego Święta Muzyki.