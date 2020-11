Co się zmienia na wzgórzu pełnym zabytków?

Prace konserwatorskie dotyczące zabytków Fromborka trwają. Trzeba zaznaczyć, że miniony rok obfitował w tego rodzaju działania w mieście Kopernika, a kolejne prace związane z konserwacją tamtejszych zabytków zapewne przyniesie najbliższa przyszłość.

Niedawno pisaliśmy o pracach renowacyjnych, które w wykorzystywanych przez siebie obiektach prowadzi Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Dziś przyglądamy się projektom, które na fromborskim Wzgórzu Katedralnym prowadzi archidiecezja warmińska.

- Projekt co do istoty się nie zmienia, przygotowanie projektów zamiennych i uzyskanie pozwoleń wydłużyły jednak termin jego zakończenia, czekaliśmy też na decyzje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy możemy przesunąć tę datę na koniec 2021 r. – mówi ks. Jacek Wojtkowski, proboszcz parafii we Fromborku. Wspomniane projekty zmienne dotyczą kwestii takich jak ukształtowanie terenu, poszerzenie wjazdu na wzgórze, systemy przeciwpożarowe i zmiany barierek szklanych na drewniane na strychu.

- To, co było zaplanowane od początku, idzie właściwym rytmem: na dziś mamy praktycznie skończone nawierzchnie dziedzińca, prace przy elewacjach, polichromiach w prezbiterium. Zdejmowane są obecnie rusztowania, więc za kilka dni będzie można zobaczyć prezbiterium po renowacji.

Ks. Wojtkowski podkreśla, że ciągle trwają prace w katedralnym skarbcu, które są dość trudne.

- Odkryto tam malowidła gotyckie, prawdopodobnie jest na nich anioł trzymający chustę św. Weroniki Vera Icon – mówi. - Odtwarzane są tam także gotyckie draperie, więc skarbiec będzie zupełnie inny niż przed pracami. Zakończyły się też prace w zakrystiach, zamontowano tam oświetlenie. Północna część witraży jest w tej chwili zdjęta, cała katedra jest natomiast przeszklona szkłem bezpiecznym. Witraże po konserwacji będą stopniowo powracać do korpusu świątyni – mówi kanonik warmiński.

Całość zadania realizowanego ze środków unijnych to około 21 mln zł, dofinansowanie 18,1 mln zł.

Oddzielnym projektem są prace realizowane na dachu katedry.

- Zakończyliśmy czwarty etap tej dużej inwestycji dofinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podkreśla ks. Jacek Wojtkowski. - Został jeszcze niewielki kawałek do renowacji, bo środków nie starczyło – dodaje.

Prace przy dachu trwają od roku 2015 i zamykają się kwotą 7 mln zł, z dofinansowania z MKiDN: 6,1 mln zł, Samorząd Województwa: 120 tys. zł i Wojewódzki Konserwator Zabytków: 270 tys. zł; środki własne: 434 tys. zł.

Proboszcz parafii we Fromborku zaznacza, że jeśli kolejne projekty dotyczące Wzgórza Katedralnego zostaną rozpatrzone pozytywnie przez Ministerstwo Kultury, zostaną podjęte prace nad dokończeniem remontu dachu. Podjęte zostaną też działania konserwacyjne przy polichromiach korpusu katedry.

- Byłaby to kontynuacja prac we wnętrzu i dopełnienie unijnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – uzupełnia duchowny. - Chodzi o to, by świątynia ciągle odzyskiwała dawny blask. Koszty tych inwestycji są bardzo duże, całość polichromii katedry wyceniono przed laty na 8 milionów, więc byłaby to zapewne praca na przynajmniej pięć sezonów – mówi.

Planów na odnowę fromborskich zabytków jest zresztą więcej.

- Myślimy też o roku 2023, a więc 550. rocznicy urodzin kanonika Mikołaja Kopernika. Chcielibyśmy na tą okoliczność przygotować kościół św. Mikołaja, który po II wojnie światowej został przerobiony na kotłownię, a w 2000 roku został zwrócony archidiecezji warmińskiej. Pomysł jest taki, by stał się on przestrzenią kulturalną, wystawową i koncertową. Zaczniemy od prac przy dzwonnicy, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez MKiDN i otrzymamy dofinansowanie. Trwają już prace koncepcyjne i projektowe dotyczące nowej funkcji kościoła św. Mikołaja.

Ksiądz Wojtkowski podkreśla, że trwająca pandemia, poza opóźnieniami dostaw towarów, nie wpłynęła znacząco na przebieg prac. Więcej czasu pochłonęły natomiast dodatkowe prace projektowe i uzgodnienia ze strażą pożarną.

Dodajmy, że w minionym roku zakończono też we Fromborku prace związane z projektem “Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna Wozownia Sztuk".

- Prace konserwatorskie przy tego typu obiektach to wyraz naszej troski o dziedzictwo historyczno-artystyczne poprzednich pokoleń, budują też one tożsamość kulturową regionu - podkreśla ks. Jacek Wojtkowski.