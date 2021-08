Co warto zobaczyć w sierpniu w Multikinie?

Multikino zaprasza na drugą część filmowego lata. W sierpniu na wielkim ekranie premierę będą miały między innymi: „Legion samobójców. The Suicide Squad”, polska produkcja „Czarna owca” oraz film familijny „Lassie, wróć!”.

Do końca wakacji zostały jeszcze cztery tygodnie, a w każdym z nich na wielkim ekranie pojawią się wspaniałe filmy premierowe. Zarówno najmłodsi, jak i ci nieco starsi z pewnością znajdą w repertuarze coś dla siebie.

Na początku sierpnia na wielkim ekranie pojawi się „Legion samobójców. The Suicide Squad”. W filmie zebrany oddział przestępców, w tym Bloodsport, Peacemaker, Kapitan Boomerang, Ratcatcher Drug, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin i ulubiona świruska każdego, Harley Quinn. Uzbrojeni po zęby wykonają swoją misję poszukiwawczą przedzierając się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci.

Ponadto 6 sierpnia premierę będzie miał polski romans „Na chwilę, na zawsze” z Pawłem Domagałą w roli głównej. 13 sierpnia do kin wejdzie polski komedio-dramat „Czarna owca” z Magdaleną Popławską i Arkadiuszem Jakubikiem w rolach głównych. W drugiej połowie sierpnia na wielkim ekranie pojawi się jeszcze więcej polskich filmów: „The End” z Tomaszem Karolakiem i Magdaleną Lamparską w rolach głównych, komedia romantyczna „Gorzko, gorzko!” z Mateuszem Kościukiewiczem, Agnieszką Więdłochą i Rafałem Zawieruchą.

27 sierpnia premierę będzie miał prequel komedii „Moje córki krowy” - „Zupa nic” w reżyserii Kingi Dębskiej oraz „Mistrz” historia legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego, który dzięki walkom na ringu ocalił swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei na zwycięstwo.

W sierpniu fani mocnych wrażeni w ciemnej sali kinowej będą mogli wybrać się na kilka horrorów. Premierę będą miały między innymi: „Klątwa młodości”, „Piękna i rzeźnik”, „Nie oddychaj 2”, „Egzorcyzmy dnia siódmego” oraz „Candyman”.

Multikino nie zapomniało o najmłodszych miłośnikach kina. Już 13 sierpnia premię ma animacja „Wyrolowani”, w której kinomani poznają Ola i Olo należących do uroczego, ale zagrożonego gatunku Flumaków, którym zachwycił się sam Karol Darwin. Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem w środku, co upodabnia je bardzo do donatów. Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko uśmiecha się do Oli i Ola, ale fortuna kołem się toczy! Tuż przed katastrofą, która na zawsze ma zmieść z powierzchni Ziemi całe plemię Flumaków, Ola i Olo wyruszają w podróż w czasie, dzięki której być może uda im się odwrócić bieg historii. Ponadto w sierpniu miłośnicy czworonogów będą mogli wybrać się na film familijny „Lassie, wróć!” opowiadający historię najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla. Ponadto już w sierpniu odbędą się pierwsze przedpremierowe pokazy animacji „Psi Patrol film”, która wejdzie do kina 3 września br.

