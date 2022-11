Cuda z latryn. O archeologicznym dziedzictwie ziem polskich na spotkaniu w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo-Historyczne, Oddział w Elblągu zaprasza miłośników tajemnic przeszłości na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek (29 listopada) o godz. 17.30.

Gościem specjalnym będzie Agnieszka Krzemińska, dziennikarka naukowa „Polityki”, autorka książek popularnonaukowych, laureatka nagrody Złota Róża za ostatnią publikację „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich”.

Wspomniana pozycja stanowi przegląd najnowszych teorii i odkryć archeologicznych i dowodzi, że tereny Polski wciąż kryją wiele sekretów. Podczas wtorkowego spotkania Agnieszka Krzemińska z pewnością przybliży przynajmniej niektóre z nich. Opowie o życiu codziennym naszych praprzodków i wskaże, w jaki sposób czerpiemy o nim wiedzę. Zainteresowani historycznymi ciekawostkami posłuchają o DNA Piastów, polskich świętych jeziorach czy wznoszonych przez rolników megalitach. Z pewnością usłyszą także o tym, „dlaczego dla archeologów smród starych odchodów to dobry znak, co kryje się w średniowiecznych i nowożytnych dołach kloacznych oraz co potrafimy z nich wyczytać o żyjących setki lat temu użytkownikach”.

Agnieszka Krzemińska jest absolwentką archeologii na Uniwersytecie Warszawskim i berlińskim Freie Universität, dziennikarką działu naukowego w tygodniku „Polityka” i autorką książek popularnonaukowych. Publikowała m.in. w „Świecie Nauki” czy „Wiedzy i Życiu”. Była zastępczynią redaktora naczelnego kwartalnika „Archeologia Żywa” oraz szefową działu naukowego w redakcji internetowej Polskiego Radia. Jej ostatnie wydawnictwo, „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich”, zostało wyróżnione przez Festiwal Nauki w Warszawie, Instytut Książki i miesięcznik „Nowe Książki” Złotą Różą dla najlepszej napisanej po polsku publikacji popularnonaukowej.

Udział we wtorkowym spotkaniu jest bezpłatny. Przy tej okazji można nabyć w muzealnym sklepiku najnowszą książkę Agnieszki Krzemińskiej. Serdecznie zapraszamy.