Czar neapolitańskich melodii

Fot. nadesłana

Walentynki we Włoszech? Pierwsze skojarzenie to najczęściej Wenecja, ale nie mniej czarujący jest Neapol. Miasto u stóp wulkanu, z równie gorącą atmosferą, pełne cytrynowych sadów, urokliwych zabytków i przytulnych knajpek (miłośnik pizzy powiedziałby, że pizzerii). I właśnie do krainy neapolitańskich krajobrazów, a zwłaszcza neapolitańskich dźwięków, zaprosi melomanów, z okazji święta zakochanych, Elbląska Orkiestra Kameralna! Kiedy? 11 lutego. Gdzie? W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Przekonamy się, jak brzmi miłość rodem z Neapolu...

11 listopada (sobota), godz. 19 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Sebastian Perłowski – dyrygent Viktor Yankovsky - baryton Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. Najpiękniejsze pieśni neapolitańskie Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu Bilety: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie. Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

Elbląska Orkiestra Kameralna