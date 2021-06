Częściowe zaćmienie Słońca z fromborskim muzeum

W czwartek (10 czerwca) na fromborskim rynku odbędzie się ciekawe wydarzenie dla wszystkich tych, którzy lubią patrzeć w niebo. Tego dnia będzie miało bowiem miejsce częściowe zaćmienie Słońca, a we Fromborku będzie można je obejrzeć przy pomocy teleskopów.

Na obserwację zaćmienia zapraszają Muzeum Mikołaja Kopernika i Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku. Najpierw, o 11 astronom Andrzej S. Pilski poprowadzi prezentację zatytułowaną „Zaćmienie Słońca czy zakrycie?” Same obserwacje potrwają od godz. 11.50 do 14. We Fromborku zaćmienie ma objąć do 14,4 proc. tarczy słonecznej.

Postać Mikołaja Kopernika przez wieki inspiruje do obserwacji zjawisk na niebie. Jak informuje fromborskie muzeum w swoich mediach społecznościowych, od 1978 r., „w okresie letnim, na Wzgórzu Katedralnym można było spotkać młodych ludzi dzielnie czuwających przy teleskopie. Na ekranie umieszczonym za teleskopem prezentowali tzw. plamy słoneczne”.

- Zapraszamy na wspólną obserwację częściowego zaćmienia Słońca – podkreśla Małgorzata Czupajło, kierownik Działu Edukacji w Muzeum Mikołaja Kopernika. - Od lat pokazujemy zjawiska związane ze Słońcem, przez lata robili to uczestnicy akcji „Wakacje w Planetarium” na Wzgórzu Katedralnym. Andrzej Pilski, gdy tu pracował, obserwował Słońce, a wyniki tych obserwacji przesyłał m. in. do Towarzystwa Obserwatorów Słońca. Słońce to przecież najbliższa nam gwiazda, która zawsze budziła zainteresowanie astronomów i nie tylko – zaznacza.

Graf. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Małgorzata Czupajło podkreśla, że częściowe zaćmienie będzie można oglądać przy pomocy różnych teleskopów, a wydarzenie będzie też okazją dla spotkania i zabawy, także dla najmłodszych. Centrum Kulturalno-Biblioteczne zapewni animacje dla dzieci, będą też one miały możliwość wykonania zegara słonecznego z szablonu do wycinania.

- Chcemy, aby wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć coś ciekawego, również by dzieci zapamiętały to wydarzenie jako interesujące – zaznacza.

W tym roku Frombork świętuje 40-lecie obserwatorium, znanego dziś jako Park Astronomiczny.

- Z tej okazji na naszym Facebooku pokazujemy różne ciekawostki z historii tego miejsca, a w sierpniu, w ramach głównych obchodów, chcemy otworzyć wystawę poświęconą obserwatorium – podkreśla Małgorzata Czupajło.

- Mamy wyjątkową okazję, by zobaczyć zjawisko astronomiczne, które pojawia się bardzo rzadko – mówi o wydarzeniu Mirosław Jonakowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika. - Nawet jeśli to tylko częściowe zaćmienie Słońca, to dzięki teleskopom będzie można mu się dobrze przyjrzeć. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze – zaznacza. - Zapraszamy do Fromborka, sezon turystyczny jest rozpoczęty, wiele zaczyna się dziać – dodaje dyrektor. Co konkretnie? Już otwarto wystawę „Śmierć dziecka w sztuce i kulturze”, której wernisaż odbędzie się 18 czerwca. W Planetarium na odwiedzających czeka m.in. nowy seans astronomiczny „Czy jest tam kto?”. Park Astronomiczny zaprasza z kolei na wieczorne obserwacje. - Zapraszamy też na nasze stałe ekspozycje – dodaje Mirosław Jonakowski.

Na koniec należy wspomnieć, że warto odwiedzić bloga Ernesta Świerczyńskiego, na którym opisuje m. in., jak reagowali na całkowite zaćmienie Słońca mieszkańcy Fromborka i Elbląga w XIX w. „Skąd Elblążanie oglądali zaćmienie? Jednym z atrakcyjniejszych miejsc była Góra Chrobrego (Thumberg) z malowniczym obszarem parkowym nazwanym Vogelsang (dzisiaj Bażantarnia). Rozciągał się z niej piękny widok na panoramę miasta i Żuław” - czytamy w artykule astronoma.

Informacje o czwartkowym wydarzeniu również pod tym linkiem.