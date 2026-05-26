Czterech kandydatów i żadnego zwycięzcy

To drugie podejście do wyboru nowego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Pierwszy konkurs, na który zgłosiło się czterech chętnych, pozostał nierozstrzygnięty. Komisja nie wyłoniła kandydata.

Przypomnijmy, że od 2016 funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pełni Edyta Lichacz. Wówczas zastąpiła na tym stanowisku Janinę Dziwniel-Stępkę.

Ówczesny prezydent Elbląga Witold Wróblewski ogłosił konkurs na to stanowisko, ale chętnych nie było. Podjął więc decyzję o wskazaniu kandydata po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej MDK. Sprzeciwu nie usłyszał i nowym dyrektorem została Edyta Lichacz. Kieruje MDK do dziś na zasadzie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora, co często jest w oświacie praktykowane. Termin powierzenia upływa 31 sierpnia i w kwietniu rozpoczęto procedurę wyłonienia nowego dyrektora MDK. Pierwszy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wpłynęły na niego oferty od czterech kandydatów.

- Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone 7 maja. Komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu i konkurs pozostał nierozstrzygnięty – czytamy w Zarządzeniu Prezydenta z 22 maja, w którym ogłasza on drugi konkurs.

Chętni mogą składać oferty do 9 czerwca. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez prezydenta Elbląga.