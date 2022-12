Czytanie to cudowna przygoda: wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków

W ramach 5. edycji kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w latach 2016-2019 do odwiedzenia jednego z dziecięcych oddziałów Biblioteki Elbląskiej i odebrania wyprawki czytelniczej, oczywiście razem z dzieckiem.

W tym roku wyprawki otrzymują dzieci urodzone w latach 2016-2019, od stycznia 2023 będą to dzieci z roczników 2017-2020. Jeśli jeszcze nie odebraliście swojej wyprawki, koniecznie odwiedźcie bibliotekę, a jeśli nie jesteście zapisani do biblioteki – będzie to super okazja, by wprowadzić dziecko w świat bibliotecznej wspólnoty ludzi kochających książki.

Jak przystąpić do akcji „Mała książka – wielki człowiek”?

Odwiedź z dzieckiem dowolną bibliotekę z oddziałem dziecięcym (np. Bibliotekę Młodego Czytelnika „Bulaj” lub jedną z naszych filii na terenie miasta).

Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przystąpić do projektu „Mała książka – wielki człowiek” i odbierzcie wyprawkę czytelniczą:

– autorską książkę pt. „Krasnal w Krzywej Czapce” stworzoną specjalnie na potrzeby kampanii przez znanego i cenionego pisarza Wojciecha Widłaka oraz znakomitą ilustratorkę Aleksandrę Krzanowską;

– broszurę „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece” dla rodziców przypominającą o nieocenionej roli książek w rozwoju dziecka i korzyściach wynikających z regularnego czytania i odwiedzania biblioteki;

– Kartę Małego Czytelnika – imienną kartę, na której dziecko zbiera naklejki za wizyty w bibliotece.

Pozwól dziecku samemu wybrać książkę z biblioteki, nawet jeśli wybór wydaje Ci się nietrafiony. Jeśli będzie to książka wybrana przez dziecko, to z pewnością chętnie po nią sięgnie po powrocie do domu.

Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książkę. Postaraj się poświęcić czas całkowicie na wspólne czytanie. Wyłącz telefon i telewizor, usiądźcie wygodnie i przytulcie się do siebie. Spraw, by ten czas był całkowicie wyjątkowy i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie się rytuałem, z którego oboje będziecie czerpać wielką przyjemność.

Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne. Pamiętaj o zabraniu ze sobą Karty Małego Czytelnika i pozwól maluchowi przykleić na niej naklejki. Po uzbieraniu 10 naklejek Twoje dziecko otrzyma imienny dyplom. To potwierdzenie nie tylko jego aktywności czytelniczej, ale także Waszych wspólnych przygód z książką.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Ze względu na dużą liczbę ukraińskich dzieci, które przebywają obecnie w naszym kraju, wyprawka czytelnicza jest dostępna również w wersji polsko-ukraińskiej.