Czytelnik bez książki

Biblioteka zamknięta, księgarnie i antykwariaty też. Okres pandemii dla osób, które lubią czytać jest wyjątkowo ciężki. Pozostaje internet, audiobooki, czytniki książek, ale to nie to samo.

Nadeszła pandemia. Konieczność siedzenia w domu i... nie ma co czytać – z tym problemem musi się zmierzyć wielu elblążan, którzy lubią szelest przewracanych kartek książki. Jak sobie poradzić w czasie, kiedy do biblioteki przyjść nie można, księgarnie pozamykane, a do sąsiada strach zapukać, bo może akurat na kwarantannie.

- Korzystam z nieprzeczytanych zasobów własnej biblioteki. Mam sterty książek odkładanych "na później" i teraz zaczynam sobie uświadamiać, że ... znowu braknie mi czasu – mówi Bogumiła Salmonowicz, elbląska poetka.

Są jeszcze audiobooki oraz czytanie na Kindle'u i tym podobnych wynalazkach. To rozwiązanie pośrednie, czasami trudno odpuścić ten błahy gest przewracania kartek. Ale czasami trzeba. Jak sobie poradzić w tych ciężkich czasach?

- Nie mam czasu czytać, więc przekładam książki z kupki na kupkę. Z tego co widzę to nawet empik udostępnił bezpłatnie swoje zasoby. Są też promocje wydawnicze, więc zakupy online też teraz by się opłacały – mówi Dominika Lewicka-Klucznik, elbląska poetka i prezeska Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego.

Empik na dwa miesiące bezpłatnie udostępnił swoje konto premium. Jak zapewnia firma jest tam 13 tys. audiobooków i słuchowisk. Promocja trwa do 14 kwietnia lub do odwołania. Podobne oferty (konto przez jakiś czas darmowe) proponują też inne firmy.

Biblioteka Elbląska proponuje konkurs #czytamynakwadracie. „Pokażcie, jak i co czytacie???(jeśli są to książki z biblioteki, super!), może do jakich rodzinnych zabaw/działań? zainspirowały Was przeczytane książki... Liczymy na waszą pomysłowość! Smartfony/aparaty w ruch” - czytamy na profilu Facebookowym Biblioteki Elbląskiej.

Dla tych co chcieliby w czasie przymusowej kwarantanny poobcować ze sztuką przez duże S możemy zaproponować m.in. Ninatekę. „Kino, teatr oraz muzeum za darmo i bez wychodzenia z domu? Codziennie o godz. 20.00 na stronie głównej ninateka.pl odbywają się pokazy specjalne wybranych przez nas fabuł, dokumentów i spektakli. Wśród propozycji sporo tytułów, które po raz pierwszy będą pokazywane na naszej stronie.” - zaprasza Ninateka.

Pozostaje też internet – nieprzebrana baza wszystkiego: od grafomańskich paździerzy do arcydzieł.

- Serfuję po znanych portalach kulturalnych, literackich, poetyckich i tam też trochę czytam - odkrywając, że na wielu z nich często powtarzają się wciąż te same nazwiska "autorów", których zaczynam omijać. Czytuję natomiast więcej recenzji i komentarzy o książkach i autorach. Korzystam też z wirtualnych zasobów Biblioteki PWSZ – kontynuuje Bogumiła Salmonowicz.