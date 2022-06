Dni Elbląga koncertowo

Dni Elbląga to więcej niż muzyka, ale z pewnością właśnie koncerty dla wielu mieszkańców stanowią największą ich atrakcję. Co się działo na Wyspie Spichrzów w sobotni (25 czerwca) wieczór? Zobacz zdjęcia.

Pierwszym muzycznym aspektem tegorocznych Dni Elbląga był koncert zespołu Postmann, który odbył się przy okazji Grafataku. Wieczór na Wyspie Spichrzów otworzyła z kolei Viki Gabor.

Po raz pierwszy na scenie wystąpiła w The Voice Kids. Jak czytamy na stronie młodej wokalistki, jej muzyczną idolką jest Ariana Grande. Pierwszy wydany przez Viki singiel to utwór "Time". Artystka nagrywała m. in. z Kayah. Swój koncert w Elblągu zaczęła od utworu "Getaway". Był też m. in. "Moonlight", przy którym zachęcała fanów do wspólnego śpiewania.

Później na scenie w Elblągu pojawiła się Natalia Kukulska. Płytowy debiut zaliczyła w 1986 r. krążkiem "Natalia" z utworami dla dzieci. Pierwszy "dorosły" album Kukulskiej to - również podajemy za stroną artystki - "Światło" z 1996 r. Natalia Kukulska jest autorką tekstów, kompozytorką i producentką muzyczną. Do jej najsłynniejszych utworów należą "Piosenka światłoczuła", "Wierność jest nudna", "Im więcej ciebie tym mniej"...



Fot. Mikołaj Sobczak

- Bardzo jest nam miło tutaj być w tym pięknym miejscu. Jak was dużo! - zwróciła się do słuchaczy na początku koncertu. Pierwszym utworem, który zaprezentowała, była piosenka "To jest komiks". - W tym słońcu będą osobiste życzenia do was, jesteście pięknie oświetleni – nawiązała też do pięknej pogody wykonując utwór "Decymy". "I życzę wam tego z całych moich sił / by zawsze przy was była taka myśl / to nic, że oczy pełne łez, i tak nadejdzie nowy dzień" – brzmi tekst piosenki.

T.LOVE, który zagrał kolejny koncert Dni Elbląga 2022, to zespół, którego również przedstawiać nie trzeba. Początki formacji sięgają 1982 roku. Niedawno muzycy-weterani polskiej sceny wydali nową płytę: "Hau! Hau!". Muniek Staszczyk podczas koncertu w Elblągu razem z zespołem przypomniał, że "prostych słów się boi największy nawet twardziel, "widział na żywo Dylana i Stonesów", panowie opisali też, jak to jest "Na bruku" i oczywiście opowiedzieli, kim jest "King" z "miasta świętej wieży"...

Twórcy takich hitów jak "Polish boyfriend", "Chłopaki nie płaczą", "Forever Punk" nie stanowili jednak ostatniego akordu sobotniego wieczoru. Ten należał do Noviki, czyli Katarzyny Nowickiej. Piosenkarka, autorka muzyki i tekstów i dziennikarka w jednej osobie podczas koncertu wprowadziła słuchaczy w świat muzyki elektronicznej.

W niedzielę (26 lipca) na melomanów czeka jeszcze jeden koncert. Elbląska Orkiestra Kameralna zagra wraz z Tango Attack program "Tango with Bond", nawiązujący do filmów o agencie 007.