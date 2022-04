„Dom o Zielonych Progach” z koncertem w Stodolarni

Zespół o nazwie „Dom o Zielonych Progach” zawita do Stodolarni koło Elbląga. Koncert, na którym grupa zaprezentuje nowy materiał ze swojej płyty „Pytasz mnie”, odbędzie się w tę sobotę (30 kwietnia) o 19 w Oleśnie.

„Dom o Zielonych Progach” niektórzy wymieniają dziś jednym tchem z nazwami takich klasyków piosenki zwanej poetycką lub turystyczną jak „Wolna Grupa Bukowina” czy „Stare Dobre Małżeństwo”.

„Dom...” to grupa dojrzałych muzyków, mających na koncie setki koncertów, udział w licznych festiwalach i przeglądach. Zespół wydał pięć autorskich płyt, ale piosenki “Domu…” możecie znaleźć również na każdej z 10 płyt serii “W górach jest wszystko, co kocham...” Mimo wielu zmian w składzie i zmieniającego się z czasem brzmienia, jedno się nie zmieniło: wciąż, jak przed kilkunastu laty, chodzą po górach, wciąż można ich spotkać na minikoncertach w schroniskach i bacówkach lub gdzieś przy ognisku, dalej jednoczą ludzi których łączy wspólna miłość, miłość do gór, którą ciągle słychać w wielu ich piosenkach. I choć każde z nich ma już swój własny dom, wciąż budują również ten wspólny - o zielonych progach.

Więcej informacji można znaleźć na Facebookowym wydarzeniu a bilety dostępne na stronie.