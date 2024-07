"Drogie artystki, artyści i osoby artystyczne..."

... zapraszamy was do wzięcia udziału w OPEN CALL'u, który organizujemy przy okazji realizacji wystawy “NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: cały świat” (26.09-17.11.2024). Jest to zaproszenie dla wszystkich was bez wyjątku, do których dociera ta informacja, ponieważ wystawę realizujemy w duchu MAIL ART'u, stosując się do jego zasad, instrukcji i protokołów, dlatego wysyłamy w świat zaproszenie dla całej społeczności artystycznej do przysłania do nas swoich prac tradycyjną drogą pocztową!

Naszą wystawą pragniemy przywołać historię ruchu artystycznego, jakim był MAIL ART, który stanowił od przełomu lat 60. i 70. jeden z wiodących nurtów sztuki konceptualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki polskiego awangardzisty w tym zakresie, Pawła Petasza. Był to artysta pełniący w owym czasie funkcję kierownika Centrum Sztuki Galeria EL, dzięki któremu instytucja posiada pokaźne archiwum dzieł „sztuki poczty” z tamtego okresu, która nie była wcześniej publicznie prezentowana. Kompozycję wystawy tworzyć będą materiały archiwalne z zasobów Galerii EL oraz prywatne zbiory rodziny Pawła Petasza, a także artystów, jego przyjaciół pozostających z nim w „twórczej międzynarodowej korespondencji”. Do naszej wystawowej narracji chcemy “wpleść” również prace współczesnych artystów i artystek, stąd pomysł na OPEN CALL, aby stworzyć dla wszystkich osób artystycznych, możliwość przesłania do nas swoich prac i wejścia w twórczy (pocztowy) dialog z twórczością Pawła Petasza. Jak mówiło jedno z haseł innego open call'a sprzed kilku dekad: “Time is not linear, and neither is mail art”, stąd podjęcie się tego zadania, które będzie próbą odpowiedzenia sobie też na pytanie - czy we współczesnym świecie, w dobie internetu, szybkiej mobilności, nowych mediów i technologii, “sztuka poczty” ma szansę ponownie zaistnieć?

Grzegorz Dziamski pisał w swoim artykule, że “mail art był zjawiskiem charakterystycznym dla sztuki lat 70., obok sztuki feministycznej, performance, sztuki video czy sztuki ziemi. O ile jednak wszystkie te zjawiska znalazły dzisiaj swoje miejsce w świecie sztuki, to mail art pozostał poza instytucjami świata sztuki, w rozlicznych archiwach, które są dzisiaj porządkowane i opracowywane. Jakie jest znaczenie i artystyczna wartość tych archiwów?” (1)

Realizując naszą wystawę “NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: cały świat”, dołączymy do grona osób, które wciąż szukają odpowiedzi na to pytanie, nie rezygnując ze swojego entuzjazmu i wiary w to, że ART IS CONTACT, niezależnie od tego, jakimi narzędziami i praktykami posługują się artyści i artystki, żeby „skontaktować się” ze swoją publicznością. Tym razem wybraliśmy formę MAIL ART'u mając nadzieję, że będzie ona również atrakcyjną zachętą do stworzenia dzieł przez współczesne artystki i artystów, do czego bardzo zachęcamy!

Z pozdrowieniami, Emilia Orzechowska, Maciej Bychowski, Mateusz Florczak.

PS. Zapraszamy również do przeczytania tekstu Mateusza Florczaka, naszego archiwisty, który przybliża idee mail art'u, nakreślając szerszy kontekst tego zjawiska. Artykuł znajdziecie pod linkiem: https://galeria-el.pl/project/mail-art-sztuka-poczty/

ZASADY NASZEGO OPEN CALLA:

- no jury

- no entry fee

- technique: free

- all works are exhibited

DEADLINE: 13.09.2024

Adres do wysyłki dzieła:

Centrum Sztuki Galeria EL

ul. Kuśnierska 6,

82-300 Elbląg,

POLAND

(z dopiskiem ART IS CONTACT)