Dyrygowali z Mozartem i EOK-iem

Wczorajszy (26 sierpnia) koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego to nie jedyny wkład elbląskich kameralistów w Elbląskie Święto Chleba. Z ich pomocą chętni mogli także... stać się na chwilę dyrygentami. Zobacz zdjęcia.

Starszy czy młodszy, z Zatorza czy z Rakowa, umuzykalniony czy nie – podczas Elbląskiego Święta Chleba każdy, kto odwiedził Stare Miasto, mógł poprowadzić Elbląską Orkiestrę Kameralną. Kameraliści zorganizowali bowiem wydarzenie „Zadyryguj EOK, czyli Orkiestra w rękach melomanów”.

Repertuar stanowił jeden utwór, ale za to jaki –„Eine kleine Nachtmusik” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kompozytor napisał go w 1787 roku we Wiedniu, a dzieło szybko przekroczyło granice Austrii i stało się znane w całej Europie. Dziś mogli się z nim zmierzyć zarówno elblążanie, jak i turyści, od których zależało, czy orkiestra przyspieszy, zwolni, a może będzie grać w tym samym tempie..

Chętnych na dyrygowanie i na słuchanie muzyki Mozarta oczywiście nie zabrakło.

