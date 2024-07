Dziewiętnasty raz przylecą tam anioły

Uroczysta parada otworzy w sobotę (6 lipca) dziewiętnasty Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie (gmina Pasłęk). Wśród atrakcji znajdą się między innymi warsztaty kulinarne, podczas których będzie można nauczyć się wypiekania anielskich ruchańców. To słodkie racuchy, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, na warmińskich stołach goszczą od lat 40. ubiegłego wieku.

Anielska parada rozpocznie się o godz. 14. Co jeszcze znajdzie się w programie tegorocznego Zlotu Miłośników Aniołów? Warsztaty tworzenia aniołów, występy orkiestry OSP z Zielonki Pasłęckiej, zespołów „Wysoczanki” z gminy Milejewo oraz Knitters Band z Pasłęka i pokaz grupy „Angels in the fire”.

Będzie też, jak zapowiadają organizatorzy, symboliczne rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej oraz remizy w Aniołowie. Koszt tej ważnej dla lokalnej społeczności inwestycji to niemal 2,5 mln zł. Podczas zlotu będzie też okazja, by nauczyć się wypiekać „anielskie ruchańce”. To lekko słodkie, często owalne i pulchniutkie racuszki powstałe z ciasta drożdżowego. Te słodkie racuchy ze wsi Aniołowo zostały wpisane w 2013 roku na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Powstają z drożdży, ciepłego mleka, mąki, roztopionego masła i jaj. Wystawiane są na festynach, jarmarkach i kiermaszach jako przysmak regionalny. Historia i receptura wypieku wywodzi się ze starych warmińskich zwyczajów i sięga lat 40-tych ubiegłego wieku.

Na odwiedzających czekały będą stoiska z przysmakami i rękodziełem.