Dźwięki popłynęły po schodach

Miasto. Gramy to cykl koncertów w nietypowych miejscach w Elblągu. Na schodach przed Sportową Szkołą Podstawową nr 3 zagrał wczoraj (5 sierpnia) zespół ||Ala|Meda||. Zobacz zdjęcia.

Cykl Miasto. Gramy realizuje Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

- Staramy się wybierać miejsca nie zawsze z żywą muzyką kojarzone, a właściwie nie tyle nie zawsze, wolimy nawet, jeśli nigdy nie były kojarzone - mówił o pomyśle na Miasto. Gramy Wojtek Minkiewicz z Co Jest? - Staramy się prezentować państwu muzykę stylistycznie różnorodną. Podejrzewam, że w zdecydowanej większości przypadków artyści, których zapraszamy, większości osób nie są znani, bo zwykle są to artyści, którzy niespecjalnie flirtują z muzyką popularną. Raczej z niepopularną, a nas to bardzo kręci - podkreślał.

Członkowie ||Ala|Meda|| zgodnie z zapowiedziami zaproponowali słuchaczom m.in. dawkę "elektroniki i transowych, inspirowanych współczesną afrykańską sceną taneczną motywów". Zespół łączy elektronikę z żywym graniem. Do składu należą Jacek Buhl (perkusja), Rafał Iwański (instrumenty perkusyjne), Łukasz Jędrzejczak (elektronika), Piotr Michalski (gitara basowa), Jakub Ziołek (gitara, elektronika), Szymon Szwarc (realizacja live).

Dodajmy, że 13 sierpnia o 19 w ramach cyklu Miasto. Gramy na przystani Grupy Wodnej zagrają Sneaky Jesus i Michał Jan & Immortal Onion. Dzień wcześniej, tzn. 12 sierpnia o 18, w tym samym miejscu stowarzyszenie Co Jest? zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Gacek, będzie mowa m. in. o jej książce "Ekstaza. Lata 90. Początek". O 20 zagra grupa KiŻ.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym cyklu Miasto. Gramy.