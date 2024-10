Ekologiczny koncert w Elblągu

graf. EOK

Weekend to czas, który chętnie spędzamy na łonie natury. Wyjazd nad morze czy spacer po lesie to idealna okazja do regeneracji i podładowania baterii. Elbląska Orkiestra Kameralna wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i zaprasza na prawdziwie eko-symfonię Adama Wesołowskiego "Symfonia lasu", która już 12 października w Szkole Muzycznej w Elblągu.

Dlaczego warto? "Symfonia lasu" to jedyna kompozycja wykorzystująca naturalne dźwięki nagrane w polskich lasach, które zostały wprowadzone do partytury orkiestry i współgrają na scenie w tym samym czasie. Poddane masteringowi oraz wyobraźni kompozytora zostały usystematyzowane rytmicznie by współgrać z orkiestrą na żywo. Usłyszymy odgłosy lasu - stukanie drewna, szum drzew czy spadające liście. Dzieło pod batutą kompozytora dopełniać będzie materiał video współtworzony z AI, który wzbogacać będzie całą kompozycję. Nawiązanie do muzyki filmowej Podczas koncertu usłyszymy także Jarosława Meisnera - puzonistę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, który wykona dwie kompozycje z towarzyszeniem orkiestry i elektroniki: Gliss Koncert oraz Euphory Concerto. Obie kompozycje nawiązywać będą w swoim charakterze do muzyki filmowej i epickiej, w których na głównym planie wybrzmiewał będzie puzon. Jarosław Meisner jest wybitnym puzonistom młodego pokolenia, który przekracza techniczne granice gry na puzonie. Laureat wielu nagród za granicą i w kraju. Jego gra solowa słynie nie tylko z niesamowitej wirtuozerii i ekspresji, ale przede wszystkim z przepięknego brzmienia instrumentu. Jesteśmy przekonani, że usłyszenie na żywo kompozycji w wykonaniu Jarosława Meisnera przerośnie Państwa oczekiwania. 12.10.2024, sobota, 19:00 Symfonia Lasu Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Jarosław Meisner - puzon Adam Wesołowski - dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. * Adam Wesołowski - "Symfonia lasu" na orkiestrę smyczkową i multimedia Adam Wesołowski - Gliss Koncert na puzon, orkiestrę smyczkową i elektoronikę Adam Wesołowski - Euphory Concerto na puzon, orkiestrę smyczkową i elektoronikę

