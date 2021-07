Elbląski uczeń Bauhausu. Wystawa w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen zapraszają na otwarcie wystawy „Alfred Arndt. Akwarele i rysunki elbląskiego architekta i malarza”, które odbędzie się 15 lipca (czwartek) o godz. 17 w budynku Gimnazjum.

Uchodzący za jednego z prekursorów Bauhausu i znany głównie jako architekt Alfred Arndt urodził się w Elblągu w 1898 r. Dorastał w skromnych warunkach i szybko musiał pomyśleć o zdobyciu konkretnego zawodu, w związku z czym odbył praktykę rysowniczą w zakładach Komnicka oraz pobierał nauki w elbląskiej Gewerbeschule. Jego ambicje sięgały jednak dalej – pragnął zostać malarzem, wobec czego w 1920 r. zapisał się na zajęcia w królewieckiej Akademii Sztuk Pięknych. Rok później osiadł w Weimarze, gdzie niedługo wcześniej powstała słynna uczelnia artystyczna Bauhaus, w której elblążanin mógł doskonalić swoje umiejętności pod okiem takich artystów jak Paul Klee i Wassily Kandinsky. W kolejnych latach Arndt podróżował po Niemczech i Europie i działał jako architekt (zasłynął przede wszystkim jako współtwórca projektu Domu Ludowego w Probstzella w Turyngii). W 1927 r. ożenił się z artystką Gertrud Hantschk.

Artysta nie zapomniał jednak o swoich rodzinnych stronach oraz o inspirującym uroku tutejszych krajobrazów. Prezentowane na wystawie prace Arndta – głównie rysunki, akwarele i pastele – są artystyczną dokumentacją podróży, które odbywał w latach trzydziestych XX w. do Prus Wschodnich, uwieczniając m. in. widoki Zalewu Wiślanego i położonych nad nim miasteczek i wsi, a także pejzaże Mierzei Kurońskiej z piaszczystymi plażami, ruchomymi wydmami i tradycyjnymi łodziami rybackimi oraz mazurskie krajobrazy. Na wystawie zaprezentowanych zostanie także kilka szkicowników Arndta z wcześniejszych lat, zawierających m. in. wykonane tuszem ujęcia różnych elbląskich zakątków. Wszystkie zaprezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 30 września.