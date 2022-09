Kino Światowid zaprasza na Elbląskie Repliki 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od 12 do 17 września widzowie obejrzą wybrane produkcje, ubiegające się o statuetkę Złotych Lwów.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku, do roku 1986 FPFF organizowany był w Gdańsku, następnie jego siedzibą stała się Gdynia, a centrum festiwalowym – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej. Co roku widzowie FPFF – bardzo często jako pierwsi w Polsce – mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty i laureaci na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Elbląskie Repliki to wydarzenie, które towarzyszy Festiwalowi niemal od początku. Co roku prezentowane są wybrane filmy z różnych sekcji konkursowych, odwiedzają nas festiwalowi goście. W tym roku widzowie obejrzą aż 9 produkcji, które startują w Konkursie Głównym. W programie znajdą się zarówno filmy debiutantek i debiutantów, ale także uznanych twórców takich jak Jerzy Skolimowski czy Lech Majewski.

Repertuar Replik:

Poniedziałek, 12 września

18:00 "Johnny", reż. Daniel Jaroszek, Polska, 2022, 119 min

20:00 "Głupcy", reż. Tomasz Wasilewski, Polska 2022, 115 min

Wtorek, 13 września

18:00 "Strzępy", reż. Beata Dzianowicz, Polska 2022, 98 min

20:00 "Cicha ziemia", reż. Agnieszka Woszczyńska, Polska 2021, 113 min

Środa, 14 września

18:00 "IO", reż. Jerzy Skolimowski, Polska 2022, 88 min

20:00 "Iluzja", reż. Marta Minorowicz, Polska 2022, 90 min

Czwartek, 15 września

18:00 "Zadra", reż. Grzegorz Mołda, Polska 2022, 88 min

Piątek, 16 września

18:00 "Chleb i sól", reż. Damian Kocur, Polska 2022, 100 min

Sobota, 17 września

18:00 "Brigitte Bardot cudowna", reż. Lech Majewski, Polska 2021, 122 min

Cena biletów: 18 zł/film,

Cena karnetów*:

9 filmów 108 zł (po 12 zł/film),

6 filmów 90 zł (po 15 zł/film)

*karnety dostępne są wyłącznie w kasie kina