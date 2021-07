Elektroniczne inspiracje AG Carmen

AG Carmen, czyli elblążankę Agatę Wysocką, możemy teraz usłyszeć w kolejnym utworze. To przygotowany wspólnie z Nowheretobefound kawałek „Eternity”.

- Nowhertobefound, czyli Adrian Rybka, skontaktował się ze mną po wysłuchaniu mojego utworu „Bones” (pisaliśmy o nim tutaj – red.) i zaproponował współpracę. To artysta znany w Europie a pochodzący z Gdańska, realizuje obecnie swój autorski projekt o nazwie „SATL”, z którym koncertował już w różnych krajach Europy. Dla mnie ten kawałek to zupełnie nowe doświadczenie, bo chociaż sama słucham elektroniki i przemycam jej elementy w swoich kawałkach, to jednak to nie jest muzyka, którą zazwyczaj tworzę – mówi Agata Wysocka.

Utwór „Eternity” to przedstawiciel wywodzącego się z Wielkiej Brytanii gatunku garage.

- Ten gatunek łączy w sobie house, soul i różne elektroniczne podgatunki – tłumaczy AG Carmen. Ma charakterystyczny, połamany rym, który słychać także w „Eternity”. Jak powstał ten utwór? Adrian zaproponował mi kilka swoich „szkiców”, niedokończonych instrumentali, wybrałam spośród nich ten, który najbardziej przypadł mi do gustu i odpowiadał mojej estetyce. Później wspólnie nad nim popracowaliśmy, uporządkowaliśmy niektóre partie, trochę sampli odjęliśmy, trochę dodaliśmy. Ta muzyka w większości opiera się na samplach – podkreśla artystka. - Ze swojej strony napisałam tekst i ułożyłam linię wokalną - dodaje.

AG Carmen - Agata Wysocka

O czym jest „Eternity”?

- To już trzeba samemu przesłuchać - zachęca Agata Wysocka. - Myślę, że ten utwór oddaje stan, w którym doświadczamy naszego przemijania i zastanawiamy się, jaki jest sens naszego życia. Nie wiemy, dokąd zmierzamy, płyniemy jakoś przez to życie, być może pytamy się, czy w ogóle istniejemy naprawdę... - tłumaczy. - To utwór, który może skłonić do przemyślenia, gdzie i po co jesteśmy. A może do stwierdzenia, że nie ma sensu się nad tym zastanawiać? Muzyka, a nawet okładka też prowadzi nas w takie rejony. Myślę, że to nie moja ostatnia współpraca z Nowheretobefound.

AG Carmen ciągle przygotowuje swoją debiutancką płytę "Heartache". Nie ma ona jeszcze konkretnej daty premiery.

- Chciałabym, żeby została wydana w tym roku, ale to nie jest zależne tylko ode mnie – podkreśla.

„Eternity” usłyszymy na popularnych portalach streamingowych.