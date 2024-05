Festa Italiana - Festiwal kuchni włoskiej

Włochy przybywają do Elbląga. Od 7 do 11 maja, w godzinach 9-21, Stary Rynek zamieni się w małą Italię. Przed nami pięć dni pełnych aromatycznych zapachów, wyśmienitych smaków i włoskiej energii.

10 i 11 maja o godz. 16:00 wystąpi Pino Serio - artysta, który przeniesie nas w świat włoskiej muzyki i klimatu rodem z południowej Europy. A to wszystko w otoczeniu kolorowych straganów, pełnych włoskich specjałów. Weźcie rodzinę, przyjaciół i przyjdźcie na Stary Rynek, by zanurzyć się w tym włoskim klimacie. Nie przegapcie tej okazji i do zobaczenia na „Festa Italiana”.