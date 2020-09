Festiwal Wydźwięki / Resonances po raz siódmy w Galerii EL

Od roku 2014 jesienią miłośnicy dźwięków odstających raczej od określenia „muzyka popularna” mają w Elblągu okazję na znalezienie ciekawych, intrygujących, świeżych propozycji. W dniach 18-20 września Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do uczestnictwa w festiwalu tyleż niszowym, co wyjątkowym. Zaczynamy Wydźwięki / Resonances 2020.

Tego typu wydarzenia z założenia cieszą się mniejszą frekwencją. Za to wielbiciele poszukiwań w świecie dźwięku są zwykle bardziej zdeterminowani, by doświadczać nowych koncepcji i nowatorskiego spojrzenia na muzykę. Szczególnie, jeśli doświadczeń takich można doznawać w towarzystwie ciekawych realizacji video, różnego rodzaju instalacji i innych wytworów ludzkiej kreacji, w której dźwięk ma rolę wiodącą. A najlepiej, kiedy wszystko to dzieje się we wnętrzach tak wyjątkowych, jak elbląska Galeria EL.

Tegoroczna edycja festiwalu przedstawia relacje między realnymi obiektami, a działaniami wirtualnymi, między działaniami "na żywo" i transmisją. Doświadczenia komunikacyjne w dobie pandemii spowodowały konieczność weryfikacji dotychczasowych festiwalowych strategii, innego spojrzenia na wydarzenie i jego odbiór. Prezentujemy prace audio, które, nawiązując do sound artu czy słuchowisk radiowych, pobudzają odbiorcę do wejścia w świat wyobraźni. Z kolei prezentowane obiekty, a także projekty audiowizualne nakłaniają do zatrzymania się i refleksji. Tegoroczny program ma charakter międzynarodowy. Prezentujemy ciekawych artystów, którzy konsekwentnie rozwijają swój artystyczny język i metody pracy. Część prezentowanych prac to propozycja samodzielnych spacerów z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi audio.

Program Festiwalu Wydźwięki / Resonances 2020:

Piątek 18 września

18:00 /CS Galeria EL/

SAMIRA ARRAMI "Carte Blanche" - instalacja intermedialna

ARSENIJE JOVANOVIĆ - słuchowisko

KAROLINA GŁUSIEC "Instrument", "Dureń", "Krajobraz" - projekcja animacji

Sobota 19 września

12:00 /Bażantarnia/

INDRĖ LIŠKAUSKAITĖ "Red Data Book" - prezentacja pracy w rzeczywistości rozszerzonej



18:00 /CS Galeria EL/

DYNASONIC - koncert

FRANCISCO LOPEZ "# Untiteled 370"- premiera kompozycji przygotowanej dla festiwalu Wydźwięki/ Resonances



Niedziela 20 września

18:00 /CS Galeria EL/

OLGA SZYMULA - Electro - Opera "LAPSES" - projekcja pracy intermedialnej

ARSENIJE JOVANOVIĆ – słuchowisko

Wstęp – znaczek okolicznościowy 2 zł (kasa Galerii EL)

Kuratorzy Festiwalu: Marcin Dymiter i Maciej Olewniczak

