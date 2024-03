Finał Sceny przy stoliku. Spróbujmy jeszcze raz

Ten tytuł zakończy tegoroczny sezon teatralny „Sceny przy stoliku”, na który zapraszają Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Jak na finał przystało, będzie to interesujący tekst Murray’a Schisgala (tłumaczenie – Bożena Sławińska) w interpretacji aktorów elbląskiej sceny – Kariny Węgiełek i Mikołaja Ostrowskiego.

„Spróbujmy jeszcze raz” to zabawna komedia w dwóch aktach, z których każdy jest oddzielną historią, opowiadającą o perypetiach par w średnim wieku. Poznamy tylko historię bohaterów drugiej części, zatytułowanej „Żonaci kochankowie. On - znudzony mąż skupiający się na ignorowaniu marudzenia żony i Ona - niespełniona gospodyni domowa, która stara się jeszcze raz pobudzić stygnące uczucia. Pomóc w tym ma kontrowersyjny seksuolog. Jaki będzie finał terapii? – tego dowiemy się już w najbliższy poniedziałek 25 marca w elbląskim teatrze.

Murray Schisgal, autor sztuki, to amerykański pisarz i scenarzysta. Urodził się w Brooklynie. Ukończył konserwatorium oraz szkołę prawniczą. Pracował jako nauczyciel, dorabiał jako muzyk. W latach 1944-1946 służył w amerykańskiej marynarce. Debiutował na scenie, jako dramatopisarz, najpierw w Londynie ("The Typist", 1961), a dopiero potem w Nowym Jorku (1963). Pierwszym sukcesem na Broadwayu stała się sztuka o pseudointelektualistach zatytułowana "Luv", która miała premierę w 1964 roku i za którą dostał nominację do „Tony Award” dla najlepszej sztuki oraz dla najlepszego autora roku. Sztuka stała się też w 1967 podstawą adaptacji filmowej, z udziałem Jacka Lemmona i Petera Falka. W tym samym roku Schisgal opracował scenariusz filmu, opartego na własnej sztuce "The Tiger MakesOut", w którym zadebiutował Dustin Hoffman. Schisgal był też jednym z trzech scenarzystów słynnego filmu "Tootsie" (1982, nominacja do Oskara), w którym zagrał także małą rolę jednego z uczestników party. W Polsce znane są zwłaszcza jego sztuki, m.in. "Się kochamy", "Spróbujmy jeszcze raz" czy "Zawiść”.

Zapraszamy 25 marca o godz. 18, Duża Scena Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (wejście od ul. Teatralnej) a na scenie Karina Węgielek i Mikołaj Ostrowski. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie teatru.