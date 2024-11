Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie na finisaż wystawy "Idzie Nowe! Elbląg w dekadzie lat 60.", wyjątkowego spotkania z historią miasta, gdzie przez ostatnie miesiące mieliśmy szansę przenieść się w czasie do tej fascynującej dekady.

To niepowtarzalna okazja, aby zakończyć naszą wspólną podróż w świat, w którym powstał legendarny EL-Klub Jazzu Tradycyjnego, po raz pierwszy zaświecił neon kina Syrena a w mieście pojawiły się formy przestrzenne z I Biennale. Tutaj każdy detal – od oryginalnych mebli po działający adapter Bambino – pozwalał na chwilę zanurzyć się w klimacie tamtych czasów, odkrywając to, co „nowe” dla mieszkańców Elbląga.

Dzięki zaangażowaniu wielu elblążan, którzy dzielili się archiwalnymi zdjęciami i wspomnieniami, udało się stworzyć przestrzeń pełną autentycznego ducha lat 60. Teraz, podczas finisażu, przyjrzymy się raz jeszcze tym wspomnieniom, celebrując zarówno ich końcówkę, jak i narodziny nowych perspektyw. Coś się kończy, coś się zaczyna – a my zachęcamy do ponownego odwiedzenia wystawy i towarzyszenia nam w symbolicznej klamrze tej historii​ 15 listopada o godz. 18 w Budynku Gimnazjum.

Jednocześnie, chcielibyśmy zaprosić na konferencję, zatytułowaną „Tożsamość miasta. Elbląg 1954-2024”, która odbędzie się 16 listopada o godz. 10:00 w Sali A/01 Ratusza Staromiejskiego w Elblągu, ul. Stary Rynek 25. Jest to wydarzenie, podsumowujące 70 lat historii elbląskiego Muzeum, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad zmianami, jakie zaszły w Elblągu przez ostatnie siedem dekad – co udało się zbudować i z czego możemy być dumni. Muzeum nie tylko strzeże materialnego dziedzictwa, ale również pamięci mieszkańców, bo to właśnie elblążanie – każdy z nas – tworzą historię tego miejsca.

Charakter miasta wykuwał się w niezwykle trudnych czasach, dzięki determinacji ludzi, którzy swoją pasją zmieniali lokalną rzeczywistość i odbijali w niej trwały ślad. Podczas prelekcji specjalistów i pasjonatów historii Elbląga przyjrzymy się najważniejszym przemianom naszego miasta. Będzie to wyjątkowa okazja do poznania bogatej tożsamości Elbląga i roli Muzeum

w jej kształtowaniu.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Więcej o konferencji tutaj.