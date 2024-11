Five Elements. Światowa prapremiera w Elblągu

Już 24 listopada miłośnicy jazzu będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Tego dnia Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Marka Wroniszewskiego wykona światową prapremierę kompozycji „Five Elements” autorstwa Garego Guthmana. Solistą wieczoru będzie wybitny saksofonista Piotr Baron.

Ten jesienny koncert będzie przepełniony wieloma muzycznymi kolorami. „Five Elements” to utwór, który opowiada o sile pięciu żywiołów. Kompozycja Garego Guthmana została skomponowana specjalnie dla elbląskiej publiczności. To będzie niezapomniany wieczór pełen emocji, pasji i fantastycznych dźwięków. Przygotujcie się na wspaniałe improwizacje i magiczną atmosferę! Nie przegapcie tej muzycznej uczty, Zapiszcie datę i dołączcie do nas! Takiego koncertu nie można przegapić!

24.11.2024, niedziela, 18:00

Five Element*

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Piotr Baron - saksofon

Marek Wroniszewski - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in:*

Gary Guthman - "FIVE ELEMENTS"** - koncert na saksofon tenorowy i orkiestrę.

Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie

Karnety dostępne w Kasie EOK

Karnet 1+1 - Kup bilet na dwa koncerty w listopadzie i otrzymaj 15 zł zniżki!

Karnet 1+2 - Kup bilet na trzy koncerty w listopadzie i otrzymaj 30 zł zniżki!

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 20, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów!

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

**Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Reklamowej