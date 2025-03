Forum Edukacji Filmowej,

fot. arch. CSE Światowid

Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz do Kina Światowid na 4. Forum Edukacji Filmowej, które odbędzie się w dniach 26-28 marca. To ogólnopolska konferencja branżowa skierowana do kiniarzy, edukatorów filmowych, nauczycieli, animatorów oraz wszystkich osób związanych z filmem.

W programie m.in. panele dyskusyjne, wykłady, studia przypadków – prezentacje interesujących projektów edukacyjnych, a także oferta dystrybucyjna na nadchodzący sezon edukacji filmowej. Forum będzie także doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat różnorodnych form edukacji filmowej – od programów dla szkół po warsztaty i spotkania integracyjne.





Informacja CSE Światowid