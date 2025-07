Galeria (nie)codzienności w Kiosku Kultury

Łukasz Kotyński – zawodowo tłumacz języka angielskiego, hobbystycznie obserwator miejskich sytuacji i podmiejskich krajobrazów, gromadzący zdjęcia pod parasolem internetowego hasztagu #Elblągue. W Kiosku Kultury nieopodal Mostu Wysokiego 2 sierpnia o godz. 18 będzie można obejrzeć jego prace.

Galeria (nie)codzienności to wystawienniczy debiut – przegląd kadrów inspirowanych m. in. Lokalną architekturą, sztuką i przyrodą, a także przypadkowymi spotkaniami. Czasem bardziej pocztówkowo, czasem ironicznie, innym razem z sympatią do poezji dnia powszedniego w naszym mieście.