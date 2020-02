Ghost Guest Walentynkowy - koncert w Galerii EL

Od początku roku Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na specyficzny cykl koncertów Ghost Guest | Zgadnij kto? Tym razem, w piątek 14 lutego, z okazji popularnych Walentynek piękne piosenki w stylu folk / singer songwriter wyśpiewa przybysz z pewnej wyspy, z której pochodzą jedni z najbardziej cenionych muzyków.

Ghost Guest | Zgadnij kto? to pomysł specyficzny. Nie podajemy nazw ani nazwisk artystów, starając się zachęcić wielbicieli koncertów do udziału w nich ze względu na muzykę, której dobrą jakość według własnej subiektywnej oceny oraz opinii krytyków, czy jury festiwalowych gwarantujemy. Mniej lub bardziej znane nazwy nie zawsze taką jakość wszak gwarantują. W kręgu gatunkowym znalazły się jazz, soul, folk, etno, electro, alternatywa, singer songwriter – te, które można zaprezentować w kameralnej przestrzeni Galerii Laboratorium.

Z okazji popularnych Walentynek zaprosiliśmy artystę bardzo szczególnego. Choć pochodzi z dość chłodnej krainy, potrafi rozgrzać serca dziewczyn i chłopaków, śpiewając wyjątkowe piosenki.

Ghost Guest | Zgadnij kto?

14 lutego 2020 o godz. 19:00

Bilety w cenie 30 zł przed i 35 zł w dniu koncertu (kasa GEL)

Tu podajemy szczegóły dotyczące kolejnych koncertów. W cyklu Ghost Guest przygotowanych będzie 13-15 spotkań. Następne koncerty:

6 marca godz. 20:00 - GHOST 4 (folk/alternatywa)

28 marca godz. 20:00 – GHOST 5 (neo soul)

30 kwietnia godz. 20:00 - GHOST 6 (jazz/alternatywa)

Ilość koncertów i ich daty mogą ulec zmianie.

Nie lubisz zaskoczeń - świetnie, tu zawsze będzie dobre granie.

Lubisz zaskoczenia? - świetnie, nie dowiesz się (zwykle) kto gra, póki nie przyjdziesz do nas. A tym razem może to być... zamknij oczy i zgadnij kto? Tak, on też może się tu pojawić 

