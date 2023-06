Glina, chleb, mydło (i powidło). Wakacyjne warsztaty w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przygotowało wiele atrakcji na okres wakacyjny. Jak co roku zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na cykl letnich warsztatów muzealnych. Począwszy od 4 lipca, aż do 31 sierpnia wszyscy chętni chcący poznać tajemnice dawnego rzemiosła, higieny czy kulinariów, będą mogli wziąć udział w zajęciach poświęconych pieczeniu chleba, lepieniu naczyń z gliny oraz wykonywaniu mydełek.

„Nie święci garnki lepią” to wtorkowa propozycja dla tych, którzy chcieliby poznać tradycyjne techniki rzemiosła garncarskiego oraz dowiedzieć się więcej o glinianych obiektach z muzealnych zbiorów.

Czwartkowe „Warsztaty Piekarczyka” to zajęcia z tradycyjnych wypieków, podczas których zgłębimy tajniki pieczenia podpłomyków i innych historycznych potraw z mąki. Uczestnicy poznają także budowę pieca chlebowego, dowiedzą się, jak i z czego wypiekano w przeszłości ten najpopularniejszy składnik naszej diety oraz jakie zwyczaje były z tym związane.

Dodatkową atrakcją w sierpniu będą warsztaty „Mydło wszystko umyje”. Wprowadzą nas w historię higieny w średniowieczu i umożliwią własnoręczne wykonanie pachnących glicerynowych mydełek. Z połączenia dziecięcej wyobraźni i aromatycznych dodatków powstać mogą prawdziwe dzieła sztuki. Warsztaty prowadzone będą co dwa tygodnie, w środy 2, 16 i 30 sierpnia.

Ze wszystkimi chętnymi do udziału w wakacyjnych zajęciach spotykamy się w lipcu w każdy wtorek i czwartek, a w sierpniu w każdy wtorek i czwartek oraz co drugą środę (2, 16 i 30.08), w godz. 11-14. Punktualność nie jest wymagana – do uczestników można dołączyć także po godz. 11. Miejscem spotkań będzie dziedziniec Muzeum – okolice repliki chaty z Truso. Opłata za udział wynosi symboliczne 5 zł, do uiszczenia w kasie Muzeum w budynku Gimnazjum. Więcej informacji na temat letnich warsztatów można znaleźć na stronie. Serdecznie zapraszamy.