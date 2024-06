Nareszcie weekend: Elbląskie Święto Muzyki, piknik motocyklowy, 3. urodziny parkrun i Euro 2024

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Zespół Diamenty zaprasza jeszcze dziś (14 czerwca) o godz. 17 na koncert w sali koncertowej ZPSM w Elblągu. Będzie to koncert podsumowujący rok artystyczny działalności zespołu. Niespodzianką będzie band muzyczny stworzony z nauczycieli i młodzieży z tej placówki. Koncert dedykowany jest Pawłowi Rydlowi - elblążaninowi, który zmaga się z chorobą nowotworową.

W czerwcu zeszłego roku, Elbląski Klub Rotary, Zespół Szkół Muzycznych w Elblągu i Teatr w Elblągu rozpoczęli charytatywny projekt o nazwie „Koncert Laury Młodych Wirtuozów” z okazji 30-lecia Klubu. Tegoroczny koncert odbędzie się w piątek o godz. 18 w Teatrze im. Aleksandra Serwuka w Elblągu. Zaproszenia (nieodpłatne) można odbierać w Kasie Teatru lub w Sekretariacie ZPSM.

Filia biblioteczna Cyberiada zaprasza w piątek o godz. 16:30 na spotkanie z twórczością zmarłej w ubiegłym roku Krystyny Przeradzkiej, podczas którego spadkobierczyni Pani Agnieszka Kowalczyk zaprezentuje dwie książki jej autorstwa. Wstęp wolny.

Już dziś startuje kolejne Elbląskie Święto Muzyki, które zapowiada się na jeszcze większe i bogatsze niż poprzednie edycje. Sprawdźcie, co się będzie działo w ten weekend (14-16 czerwca). Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny, a na niektóre będą obowiązywać bezpłatne wejściówki.

Był organizowany nieprzerwanie przez 15 lat. Przez pandemię został wstrzymany, teraz powraca. Już w ten weekend (14-16 czerwca) odbędzie się Piknik Motocyklowy w Tolkmicku.

Przed muzycznymi wrażeniami warto zadbać o sportową formę. W sobotę (15 czerwca) na 3. urodziny zapraszają wolontariusze parkrun park Modrzewie. Cosobotnie spotkania, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, biegiem, truchtem dystans 5 km po parkowych alejkach, stały się już elbląską tradycją. Ta edycja, 163. z kolei, będzie wyjątkowa, bo właśnie urodzinowa. Organizatorzy przewidzieli na mecie m.in. tort. Początek jak co tydzień o godz. 9.

Także w sobotę, w Młynarach, rozpocznie się 32. Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych Integracje 2024. Inauguracja o godz. 16. Podczas tegorocznych Integracji nie zabraknie degustacji regionalnych potraw. Zaplanowano również atrakcje dla najmłodszych.

Na zakończenie sezonu artystycznego Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała koncert nadzwyczajny! Finał sezonu odbędzie się z udziałem akordeonisty - Marcina Wyrostka. Zapraszam w sobotę na godz. 19 do Teatru im. Aleksandra Sewruka.

Przed nami ostatni koncert tegorocznej edycji Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym wystąpi Andreas Jetter. Koncert finałowy będzie miał szczególny charakter. Andreas Jetter, który, co istotne, posiada silne korzenie związane z naszym miastem, przedstawi repertuar, który zestawiony został z dzieł mających jedną wspólną cechę – Elbląg. Niedziela (16 czerwca) o godz. 19, kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4. Wstęp wolny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza do wspólnego przeżywania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024! Pierwszy mecz Polska-Holandia już w niedzielę o godz. 15.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.