Glina&wino. Artystyczne warsztaty w Światowidzie

Masz ochotę stworzyć własnoręcznie swoją wymarzoną filiżankę, wazon lub kubek? Szukasz pomysłu na niebanalny prezent dla bliskiej Ci osoby? A może organizujesz urodziny lub wieczór panieński dla przyjaciółki? Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na warsztaty ceramiczne „Glina&wino”.

Na warsztaty zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałyby miło i twórczo spędzić czas.

Nie wymagany zdolności plastycznych, ani doświadczenia z ceramiką. Wystarczy pozytywne nastawienie i chęć do pracy z gliną. Nad całą resztą czuwać będzie nasz doświadczony instruktor.

Warsztaty „Glina&wino” składać się będą z dwóch spotkań, które odbędą się 22 marca i 19 kwietnia. Na pierwszym z nich uczestnicy stworzą ceramikę - będą kształtować, przycinać i rzeźbić aż uzyskają wymarzony kształt i wygląd. Po wyschnięciu praca zostanie wypalona w specjalnym piecu. Wówczas przyjdzie czas na etap drugi, czyli szkliwienie. To etap, podczas którego uczestnicy warsztatów nadadzą swoim pracom barw. Po kolejnym wypale w ceramicznym piecu dzieła będą gotowe do odbioru.



Koszt warsztatów to 300 zł. Cena obejmuje 2 spotkania po 2 godziny, opiekę instruktora, niezbędne materiały, wypalenie prac, poczęstunek i napoje.

Data: 22.03.2024 r. i 19.04.2024 r., godz. 18:00-20:00,

Miejsce: CSE „Światowid” w Elblągu,

Cena biletu: 300 zł

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.