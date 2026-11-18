Gombrowicz i jego niezwykły świat. Premiera „Kosmosu” w Elblągu

26 listopada elbląski teatr zaprasza na premierę "Kosmosu" Witolda Gombrowicza, polskiego powieściopisarza, nowelisty, dramaturga i filozofa.

„Kosmos” to ostatnie dzieło Witolda Gombrowicza. Gorące lato, Tatry i powieszony wróbel stanowią punkt wyjściowy historii, która przez krytyków uznawana jest za najbardziej tajemniczą wśród książek tego autora. On sam określał ją „powieścią o tworzeniu się rzeczywistości”. Za życia Gombrowicza ukazało się jedno jej wydanie – w 1965 roku w Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia w Paryżu. W Polsce po raz pierwszy „Kosmos” ukazał się dopiero w 1986 roku.

26 listopada elbląska widownia będzie mogła zobaczyć „Kosmos” na deskach teatru im. Aleksandra Sewruka.

- To jeden z ostatnich dramatów napisach przez Witolda Gombrowicza, twórcy który w literaturze i teatrze zajmuje niezwykle ważną rolę, jako artysta i Polak mający określony głos – mówi Paweł Kleszcz, dyrektor elbląskiego teatru.

W spektaklu wystąpią Bartosz Mikulak, Grzegorz Zinkiewicz, Magdalena Fennig-Rusinowska, Małgorzata Jakubiec-Hauke, Patrycja Bukowczan, Artur Hauke, Dominik Bloch, Marta Masłowska, Mikołaj Ostrowski, Dariusz Siastacz i Jakub Kondrat.

- Przygotujcie się na gęstą atmosferę, przewrotny dowcip, absurd i niepokojącą zagadkę, która wciąga widza niczym najlepszy detektywistyczny pościg. Tyle że tutaj trop prowadzi w głąb ludzkiej głowy. To teatr, który prowokuje i zostaje w myślach na długo - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Premiera o godz. 19 na dużej scenie Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Kolejne spektakle odbędą się 27, 28 i 29 listopada.