Gra terenowa z Pippi

W wakacyjne wtorki i czwartki Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza rodziny z dziećmi do udziału w mobilnej grze terenowej „Pippi na dziedzińcu”. Wymaganiem jest posiadanie smartfona z czytnikiem kodów QR i dostępem do Internetu. Zapraszamy do zabawy na świeżym powietrzu. Udział w grze jest bezpłatny.

Gra „Pippi na dziedzińcu” inspirowana jest historiami z serii książek o Pippi Pończoszance napisanych przez Astrid Lindgren, które już od 75 lat bawią kolejne pokolenia. Gra skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami i będzie uruchamiana we wtorki i czwartki w godz. 12-14. Do udziału w niej można się zgłaszać między godz. 12 a 13 w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj (do dnia 17 września 2020 r.). Przewidywany czas zabawy: około 30 minut. Gra terenowa jest wydarzeniem towarzyszącym, odbywającym się w ramach etapu lokalnego ogólnopolskiego konkursu „Lato z Pippi”, organizowanego przez wydawnictwo Jung-off-ska. Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj ul. Zamkowa 1 e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl tel. (55) 625 60 23

