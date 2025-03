"I wtedy przyszli Polacy...". Spotkanie w Tolkmicku

W czwartek, 13 marca, w Tolkmicku odbędzie się promocja książki dr. Arkadiusza Wełniaka „I wtedy przyszli Polacy. Ludność miasta i powiatu Elbląg w latach 1945-1950”. To niezwykła, wielowątkowa historia stosunków ludnościowych w mieście i powiecie elbląskim w przełomowym okresie 1945-1950. Autor opiera swoje badania na bogatej dokumentacji archiwalnej z polskich i niemieckich zasobów, ale także na unikalnych relacjach ostatnich żyjących świadków tamtych czasów. Początek spotkania w tolkmickim ratuszu o godz. 17.

Pierwsze lata po wojnie to czas, gdy przesiedleńcy z różnych stron Polski i Europy, autochtoni, uczestnicy akcji „Wisła” oraz reemigranci z Francji przybywali do zniszczonych terenów, takich jak Elbląg, Krynica Morska i Tolkmicko czy małe wsie powiatu elbląskiego, by budować swoje życie na nowo. W książce znajdziesz odpowiedzi na pytania: czy ich przyjazd był świadomym wyborem, czy dziełem przypadku? Jak wyglądało życie w regionie nazywanym przez badaczy „laboratorium demograficznym”? Jakie wyzwania stawiała przed nimi nowa rzeczywistość społeczno-polityczna?

Autor opiera swoje badania na bogatej dokumentacji archiwalnej z polskich i niemieckich zasobów, ale także na unikalnych relacjach ostatnich żyjących świadków tamtych czasów. Prowadzone w latach 2002-2020 wywiady z odchodzącym pokoleniem świadków tamtych wydarzeń - z autochtonami, przesiedleńcami polskimi z różnych stron kraju i zza Buga oraz reemigrantami polskimi i repatriantami wojennymi pozwoliły mu nie tylko na precyzyjną rekonstrukcję procesów migracyjnych, lecz także na ukazanie ludzkich historii, które nadają książce emocjonalnej głębi. Dzięki temu w publikacji odnajdziesz nie tylko obraz społecznych i demograficznych przemian, ale także indywidualne losy lekarzy ze Lwowa, czeladników z Wilna czy potomków polskich katorżników z Rosji.

„I wtedy przyszli Polacy…” to opowieść o trudnych początkach, integracji różnych grup społecznych oraz budowie nowego życia w zniszczonym i wyludnionym regionie. To obowiązkowa lektura dla pasjonatów historii, badaczy procesów migracyjnych oraz wszystkich, którzy pragną zrozumieć, jak rodziło się współczesne społeczeństwo na Ziemiach Odzyskanych. Książka dostarcza wiedzy, wzruszeń i inspiracji, pozwalając lepiej poznać i zrozumieć powojenną Polskę.

Kolejne spotkanie z autorem książki odbędzie się 20 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim. Początek również o godz. 17.