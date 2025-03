Imprezowo-konkursowo i z powrotem Letniego Salonu Muzycznego

Samorząd rozstrzygnął szereg ogłoszonych wcześniej konkursów dotyczących oferty kulturalnej podczas miejskich imprez, z decyzji wynika m. in., że wbrew wcześniejszym doniesieniom odbędzie się w tym roku Letni Salon Muzyczny. Czego jeszcze się dowiadujemy?

Zacznijmy od wspomnianej kwestii Letniego Salonu Muzycznego. Jak się okazuje, miasto przyznało 35 tys. zł na organizację tego wydarzenia, choć wcześniej ETK zapowiadało, że kontynuacji tej imprezy nie będzie. Pisaliśmy o tym tutaj. W rozmowie z nami Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, podkreśla, że Salon jednak wróci w dotychczasowej formule i przy współpracy z miastem, elbląskim teatrem i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.

Przejdźmy do poszczególnych rozstrzygnięć. 130 tys. zł przyznano łącznie na przedsięwzięcia związane z „Latem w formie”. Pieniądze trafią do Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? (cykl Miasto. Gramy, 28 tys. zł), Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (wspomniany już XXVIII Letni Salon Muzyczny, 35 tys. zł), Spółdzielni Socjalnej Idea (Rózbójnicy na ulicy 2025, 30 tys. zł), Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu (Letnie spotkania z teatrem, 10 tys. zł), Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki (Jazzowy Elbląg 2025 - 13 tys. zł oraz Śniadania na trawie - 14 tys. zł). Pieniądze nie trafiły do stowarzyszenia Alternatywni, które chciało zrealizować slam poetycki, a także koncert poezji śpiewanej w ramach festiwalu Wielorzecze.

Przyjrzyjmy się wynikom konkursu na wzbogacenie oferty Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskiego Święta Chleba i Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Łącznie rozdysponowano 60 tys. zł. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest otrzymało pieniądze na „Szanty na przystani” (14 tys. zł) i Miasto Blaski 2025 (20 tys. zł), nie dostało dofinansowania na „Białe Silent Disco”. Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu otrzymał 10 tys. zł na realizację zadania Świąteczna Biblioteka. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki dostało 10 tys zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Dźwiękowej Wydźwięki, a Elbląskie Bractwo Historyczne 6 tys. zł na Turniej Łuczniczy o Pieczęć Miasta Elbląga.

W ramach obchodów Dnia Dziecka, Stowarzyszenie Apiżuławy otrzymało 2 tys. zł na zadanie „Nasi mali przyjaciele”, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 5,2 tys. zł na organizację „Teatru w parku”. Z kolei Stowarzyszenie Fabryka Dobra otrzymało, 4,5 tys. zł na organizację „Majówki w porcie”.

Rozstrzygnięto też konkurs dotyczący szeroko pojętego wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Otrzymało 18 tys. zł na paradę lampionów, Związek Ukraińców w Polsce oddział Elbląg 10 tys. zł na 57. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu, Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki 15 tys. zł na Polską Jesień Jazzową, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki 18 tys. zł na Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne 9 tys. zł na III Elbląski Festiwal Organowy.

W tym konkursie nie przyznano pieniędzy następującym projektom: Stowarzyszeniu Tanecznemu Cadmans na XI Elbląską Galę Taneczno-Artystyczną, Związkowi Ukraińców w Polsce oddział Elbląg na warsztaty z edukacji kulturalnej dzieci z Warmii i Mazur, Stowarzyszeniu Elbląscy Patrioci na organizację jego 10-lecia („oferta nie spełnia wymogów formalnych"), Stowarzyszeniu Wolny Elbląg/Stowarzyszeniu Elblog.pl na „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej („oferta nie spełnia wymogów formalnych”).