Jak nie paść ofiarą oszustwa: fałszywi wnuczkowie i inne metody

Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Słonecznej zaprasza w poniedziałek, 9 marca, o godz. 13 na spotkanie z funkcjonariuszami elbląskiej Policji. Będzie ono poświęcone oszustwom, którym najczęściej padają osoby starsze. Jak się przed nimi chronić i co robić, gdy oszust zapuka do drzwi?

Ofiarami oszustów padają najczęściej osoby starsze i samotne. To do nich m.in. to skierowane jest spotkanie. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do domu, bądź dzwonią podając się za członków rodziny, znajomych lub za pracowników różnych instytucji. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych rzeczy wartościowych, należy jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą i nie zostaniemy oszukani.

Więcej informacji:

Filia nr 6

ul. Słoneczna 29-31

tel.: (55) 625 60 80/81