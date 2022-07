Jazz w bibliotecznych murach

„Jazzowy wieczór” – to tytuł wczorajszego koncertu w Bibliotece Elbląskiej w ramach „Elbląg Music Masterclass”. Tym razem na scenie wystąpili Dawid Lubowicz (skrzypce), Jakub Lubowicz (fortepian), Robert Kubiszyn (kontrabas) i Patryk Dobosz (perkusja). W programie znalazły się utwory z płyty Dawida Lubowicza „Inside”, a także kompozycje, które znajdą się na nowym albumie skrzypka „Atom String Quartet”. Zobacz więcej zdjęć.

Dawid Lubowicz to skrzypek „Atom String Quartet”, który z równym powodzeniem rozwija karierę solową. Jego brat, Jakub to ceniony pianista, kompozytor, aranżer, a także kierownik muzyczny Teatru Roma. Do tego Robert Kubiszyn, który związał się muzycznie z kontrabasem i Patryk Dobosz na perkusji. Jak przystało na jazzmanów z pazurem, artyści zapewnili melomanom wieczór intrygujących dźwięków, a cały Festiwal trwa do 10 lipca. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie.